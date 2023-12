CONSIGLIO PAT * “PALAZZO TRENTINI EXPERIENCE – NATALE A SPASSO NEL SETTECENTO”: « AL VIA LE VISITE GUIDATE DELLE FESTE, DAL 18 DICEMBRE AL 12 GENNAIO »

18.36 - giovedì 14 dicembre 2023

L’iniziativa si intitola “Palazzo Trentini experience. Natale a spasso nel Settecento”: si tratta di un’esperienza proposta dal Consiglio provinciale alla cittadinanza. Un’occasione per chi lo desideri di prendere parte, durante il prossimo periodo delle Feste, alle visite guidate al prestigioso palazzo sede del Consiglio provinciale trentino.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di #ConosciamoAutonomia​, l’offerta culturale proposta dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento con l’obiettivo di comunicare a bambini, ragazzi ed adulti l’importanza e la peculiarità dell’autonomia speciale​.

“Palazzo Trentini experience” è aperta ai visitatori interessati a scoprire le bellezze del palazzo settecentesco, situato in centro storico a Trento in via Manci, un tempo appartenuto a una delle più prestigiose famiglie aristocratiche locali, la famiglia Trentini, e ora sede della presidenza del Consiglio provinciale. Il restauro degli anni Ottanta ha permesso di portare alla luce un gioiello barocco unico nel suo genere nella città, dove la famiglia Trentini volle mostrare la sua potenza incaricando artisti dell’epoca tra i più prestigiosi per decorare ed affrescare le stanze del palazzo. Prendendo parte al tour guidato si potranno scoprire le diverse sale, Sala dell’Aurora (da cui è tratta l’immagine della locandina), la Sala della Folgore, quella dell’Innocenza e inganno, la Sala del Giudizio di Paride.

Le visite, gratuite e su prenotazione, si terranno dal 18 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024, dal lunedì al giovedì alle 10.00, 14.30 e alle 15.30 e il venerdì alle 10.00. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0461 213111 o chiedere in portineria a Palazzo Trentini, in via Manci 27 a Trento.