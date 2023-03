FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / PRASO * « INCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITÀ BASTIA, ROGO CIRCOSCRITTO ANCHE CON L’AIUTO DELL’ELICOTTERO CORPO PERMANENTE PAT »

15.51 - lunedì 13 marzo 2023

Un incendio boschivo, divampato intorno alle 9 di oggi in una zona impervia sopra l’abitato di Praso, in località Bastia, ha impegnato per circa 3 ore i vigili del fuoco volontari di Praso. A dare loro manforte, i vigili del fuoco dei corpi di Daone e di Bersone, giunti con APS e vascone, e l’elicottero del corpo permanente di Trento. Un lavoro all’insegna della sinergia, oltre che della tempestività, che ha permesso di circoscrivere il rogo ad un’area di una trentina di metri quadrati, evitando così che potesse propagarsi.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Praso