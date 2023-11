INTERGRUPPO DONNE ALLA CAMERA * VIOLENZA DONNE: « RIGUARDA TUTTI, SERVE UN CAMBIO RADICALE »

17.35 - mercoledì 22 novembre 2023

Intergruppo per le donne alla Camera: “La violenza sulle donne riguarda tutti, serve cambio radicale’. “Bisogna educare i nostri giovani, nelle scuole e non solo, nella società tutta, quello della violenza alle donne è un problema che si vive anche tra gli adulti, il problema riguarda tutto il Paese, tutti i ceti sociali, serve un cambio culturale radicale, non basta la repressione, ci vuole un grande investimento economico sulla cultura, che fino a oggi non abbiamo visto”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini intervenendo a una conferenza stampa promossa dall’Intergruppo della Camera per le donne, per presentare il libro “Educare alla parità” a cura di M. Della Giusta, B. Poggio e M. Spicci.

Hanno partecipato Elena Bonetti di Azione, Luana Zanella di Avs, Sara Ferrari del Pd con l’adesione del Movimento 5 Stelle e Barbara Poggio, prorettrice dell’Università di Trento. “Il libro – ha evidenziato Barbara Poggio – è un libro pedagogico che suggerisce alcune pratiche ed esperienze, strumenti operativi pratici per insegnanti ed educatori per promuovere il cambiamento”. Laura Boldrini ha poi aggiunto: “Penso che sarebbe utile mandare questo libro a Valditara, vedo che stanno mettendo in atto progettini affidati a soggetti improbabili”.

Sara Ferrari ha spiegato, per quanto riguarda il ddl Roccella, che la maggioranza “ha bocciato le nostre proposte sull’educazione dentro questo passaggio legislativo per noi insufficiente. E’ importante, è un passo avanti se rafforza le misure cautelari, il problema è che in questa legge non ci sono soldi in particolare su una parte che riguarda la formazione degli operatori”. “Questo tipo di norma inoltre – ha aggiunto Ferrari – interviene sulla prevenzione secondaria, quella che quando la violenza già c’è cerca di evitare che si trasformi in femminicidio, ma noi dobbiamo agire su quella primaria, che è la prevenzione culturale, quella che crea una nuova cultura del rapporto uomo-donna, corretta e rispettosa”. Per Elena Bonetti il libro presentato “fornisce gli strumenti concreti e pedagogici per le scuole, per lavorare sulla parità di genere. Un tema che deve avere un lessico e un intento estremamente preciso”. “Il cuore del problema – ha sottolineato Bonetti – è che nel nostro Paese le donne si trovano in una condizione asimmetrica rispetto agli uomini”.

Per Luana Zanella “il problema vero è che sarebbe necessario che ci fosse un’assunzione di responsabilità da parte degli uomini”, che dovrebbero fare uno sforzo di parità rispetto alle donne che per decenni hanno praticato autocoscienza e consapevolezza di quella che è una differenza, a mio avviso, ineliminabile. Mentre noi donne il personale lo abbiamo fatto diventare politico, per loro questa realtà non esiste. Le loro fragilità e insicurezze, perché da lì deriva la pratica della violenza, non sono per loro oggetto della politica”. Al termine della conferenza stampa si è svolto un flash mob delle deputate e dei deputati dell’intergruppo in Piazza Montecitorio per sollecitare l’approvazione delle proposte di legge sull’educazione all’affettività e alla parità. I parlamentari, guidati dall’ex presidente della Camera, hanno gridato alcuni slogan come “educare per prevenire”, “basta cultura patriarcale”.

