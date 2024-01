GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * FINE MERCATO DI MAGGIOR TUTELA: « NUOVO PUNTO INFORMATIVO DEDICATO, A TRENTO IN VIA MANCI 57 »

10.14 - giovedì 11 gennaio 2024

Dolomiti Energia: fine del mercato di maggior tutela nuovo punto informativo dedicato a Trento in via Manci 57. Dolomiti Energia in occasione della prossima scadenza relativa alla fine del mercato di Maggior Tutela dell’energia rafforza la propria presenza a Trento città, per essere sempre più vicina alle persone, con un nuovo punto informativo temporaneo in via Manci 57, presso gli spazi al piano terra del Palazzo della SAT – Società degli Alpinisti Tridentini.

Nei prossimi mesi infatti, cesserà il servizio di fornitura energia detto di Maggior Tutela, per i clienti domestici serviti fino ad oggi secondo le condizioni definite dall’Autorità di regolazione nazionale. I cittadini che non vogliono vedersi assegnare un fornitore, senza poter scegliere in prima persona, possono affidarsi agli specialisti della società a disposizione con un servizio di consulenza, totalmente gratuito, per la gestione di questo passaggio legato alle forniture energetiche. Nel nuovo spazio i cittadini potranno trovare tutto il supporto per valutare nel dettaglio la loro situazione rispetto alla fine del mercato di maggior tutela, un tema che sta suscitando molte domande e interesse. Il nuovo punto informativo è stato pensato proprio per rispondere ai molti interrogativi che i Trentini si stanno ponendo nell’avvicinarsi a questa importante scadenza. I consulenti saranno disponibili dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 con orario continuato e senza necessità di prenotazione.