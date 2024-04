APT GARDA DOLOMITI (TN) * “EXPERIENCE” 2024: « APERITIVO GOURMET IN BARCA A VELA / YOGA A PIEDI SCALZI LUNGO IL PERCORSO BAREFOOT DELLA VAL CONCEI / TREKKING A CAVALLO »

13.31 - giovedì 25 aprile 2024

Tante nuove “Experience” per vivere al meglio il Garda Trentino. Sono oltre una cinquantina le proposte dell’APT dedicate a ospiti, operatori turistici e residenti per scoprire le bellezze di tutto l’ambito turistico, dal lago di Garda alla Valle dei Laghi, da Ledro a Comano fino alla Val di Gresta

Anche quest’anno Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. propone ad ospiti, residenti ed operatori turistici tante idee per vivere appieno il territorio, promuovendo i valori e i punti di forza dell’ambito attraverso i quattro pilastri dell’outdoor, dell’enogastronomia, della cultura e del benessere.

Si tratta delle Garda Trentino Experience, progetto nato nel 2021 con esperienze che si concentravano tra maggio e settembre, e che ora invece coprono tutto l’anno, con attività legate ad esempio al Mese del Gusto nel periodo autunnale ed esperienze ad hoc per l’inverno, in modo da valorizzare l’offerta di ciascuna stagione.

Diverse sono le novità previste per il 2024, come lo yoga a piedi scalzi lungo il percorso barefoot della Val Concei, l’uscita in bicicletta in notturna sulla Ponale, i trekking a cavallo o le esperienze nelle aziende agricole del territorio: qui si scopriranno i segreti delle produzioni enogastronomiche da quelle più iconiche come vino e olio a quelle più inaspettate come idromele e funghi shitake.

Non mancano poi esperienze legate ad eventi, come l’imminente trentesima edizione del Bike Festival Riva del Garda (le Enduro Experience e le Trentino E-MTB Adventures), a progetti e club di prodotto, come Aquavita, l’iniziativa legata alle Terme di Comano lanciata pochi giorni fa, e ai nuovi territori come la Val di Gresta per conoscere meglio l’orto biologico del Trentino.

Tra le esperienze più apprezzate e quindi riconfermate, anche quest’anno saranno proposte l’Aperitivo gourmet in barca a vela, Mondo Ponale, I forti del Monte Brione, Picnic al tramonto, In sella nella Biosfera UNESCO, Slow food a Casa Caveau, La cascata nascosta e lo Stargazing.

Tutte le Garda Trentino Experience sono acquistabili nel marketplace di www.gardatrentino.it/experience e presso i punti info dell’APT Garda Dolomiti, molte delle quali con tariffe scontate per chi è in possesso di Garda Guest Card e Crew Card. Tutte le Garda Trentino Experience saranno fruibili in italiano e inglese, molte anche in tedesco.