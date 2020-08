PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MEZZOLOMBARDO: « AL VIA UNO STUDIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DELLE “ FOSINE ”, COSTO UN MILIONE DI EURO »

Mezzolombardo, uno studio per la ristrutturazione del ponte delle “Fosine”. Il ponte sul torrente Noce che collega l’abitato di Mezzolombardo al paese di Mezzocorona subirà un intervento di ristrutturazione e sistemazione del valore di 1 milione di euro. A tanto ammonta il finanziamento previsto dalla Giunta provinciale, attraverso l’approvazione del nuovo Documento di programmazione settoriale in materia di viabilità degli anni 2020-2022.

L’intervento prevede che le travi del ponte delle “Fosine” vengano ristrutturate attraverso la pulizia delle parti degradate e il ripristino delle sezioni con malta cementizia a ritiro compensato, la fasciatura con un tessuto in fibre di carbonio e la posa di barre in fibre di carbonio nelle sezioni che ne richiedano l’utilizzo, sulla base dei contenuti di un’apposita relazione di calcolo. Il progetto, attualmente in fase di studio, prevede inoltre il ripristino degli scarichi ed il rifacimento dei giunti di dilatazione.