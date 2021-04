WINPOLL * POLITICA TRENTINO: « I DATI IL SONDAGGIO DI METÀ LEGISLATURA SULLA GIUNTA FUGATTI, 850 LE INTERVISTE TELEFONICHE – MARGINE DI ERRORE 2,6% »

La Giunta Fugatti ha governato bene o male il Trentino nella prima metà della legislatura? Ha rispettato o no le promesse elettorali? Come ha gestito le due emergenze occorse in questo periodo? E come ha governato l’economia nella crisi pandemica? Quali sono gli assessori che, a giudizio dei Trentini, ha fatto meglio? Qual è il giudizio degli elettori di Lega, Pd, M5s, FdI e Fi sull’operato del governo provinciale?

Il sondaggio è stato realizzato da Winpoll e commissionato da Gianfranco Merlin – ViviItalia tv. In allegato il report in Pdf.