GOIGEST * FESTIVAL SANREMO: “ TOP FIVE SHAZAM, ‘SINCERAMENTE’ DI ANNALISA, ‘CLICK BOOM!’ DI ROSE VILLAIN, ‘TU NO’ DI IRAMA, ‘UN RAGAZZO UNA RAGAZZA’ DEI THE KOLORS, ‘I P’ ME, TU P’ TE’ DI GEOLIER “

10.51 - sabato 10 febbraio 2024

Ecco i brani più shazammati questa settimana tra quelli in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

I brani sanremesi, trasmessi nelle radio e suonati ormai dappertutto, sono stati shazammati dai fan. Le 5 canzoni di Sanremo più cercate questa settimana, sono “Sinceramente” di Annalisa, “CLICK BOOM!” di Rose Villain, “Tu No” di Irama, “UN RAGAZZO UNA RAGAZZA” dei The Kolors, “I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier, raggiungendo rispettivamente le posizioni #4, #6, #10, #11 e #13 nella classifica Top 200 italiana di Shazam (Shazam Top 200 Italia).

Per rivivere in qualsiasi momento la magia del Festival, le canzoni che stanno illuminando il palco dell’Ariston sono disponibili su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos nella playlist Sanremo 2024, inclusa tra i contenuti in primo piano della speciale sezione dedicata alla kermesse: apple.co/Sanremo2024.

