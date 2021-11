SEN. STEGER (SVP) * DL INFRASTRUTTURE: « IMPORTANTE LA NORMA SU AUTOBRENNERO A22, CONTINUI AD ESSERE GUIDATA DAI TERRITORI CHE HANNO OFFERTO UNA BUONA PROVA GESTIONALE »

“La norma sulla A22 contenuta in questo provvedimento è un passo davvero importante. Il project financing pubblico-privato è una soluzione che può consentire ad Autobrennero di aggiudicarsi la gara per il rinnovo della concessione, garantendo così il ruolo e la presenza dei territori nella sua gestione.”

Così intervenendo in aula a nome del Gruppo per le Autonomie il senatore Dieter Steger che, col collega Gianclaudio Bressa, ha seguito in prima persona il dossier.

“La A22 è un’infrastruttura ad alta complessità gestionale, basti pensare che da Bolzano a Brennero viaggia solo su viadotti. Che impatta in maniera significativa sui nostri territori, richiedendo quindi una grande attenzione sulle sue implicazioni ambientali. E ha un valore strategico essenziale, essendo l’arteria di collegamento con il Nord dell’Europa.

Per questo è importante che continui ad essere guidata da quei territori che hanno offerto una buona prova gestionale e che possono lavorare la nascita del primo Green Corridor d’Europa proprio lungo l’asse del Brennero.

Con l’approvazione definitiva di questo provvedimento – ha concluso – si compie una tappa significativa rispetto a quest’obiettivo che speriamo adesso di raggiungere nel più breve tempo possibile.”