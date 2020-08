RTL * “POWER HITS ESTATE 2020”: « LA COMPILATION IN USCITA VENERDì 28 AGOSTO, TUTTI I TITOLI DEI 67 GRANDI SUCCESSI CONTENUTI NEI 3 CD »

Il 28 agosto uscirà “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE” – LA COMPILATION (Warner Music Italia) che conterrà tutti i più grandi successi che hanno fatto da colonna sonora all’estate 2020: 3 cd per un totale di 67 canzoni italiane ed internazionali da ascoltare in attesa di scoprire il 9 settembre all’Arena di Verona, quale sarà il tormentone di quest’estate. Inoltre con l’acquisto della compilation in palio la possibilità di vincere i biglietti per l’edizione 2021 di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”. Di seguito il link del preorder: https://lnk.to/RTLpHits20.

Di seguito la tracklist dei 3 CD:

CD 1:

***

01. TIZIANO FERRO & JOVANOTTI BALLA PER ME

02. TOPIC & A7S BREAKING ME

03. LADY GAGA & ARIANA GRANDE RAIN ON ME

04. IRAMA MEDITERRANEA

05. DUA LIPA BREAK MY HEART

06. MASTER KG JERUSALEMA (feat. NOMCEBO ZIKODE)

07. MAHMOOD, SFERA EBBASTA & FEID DORADO

08. GUÈ PEQUENO SAIGON

09. BILLIE EILISH ILOMILO

10. THE WEEKND IN YOUR EYES

11. J-AX UNA VOGLIA ASSURDA

12. ACHILLE LAURO BAM BAM TWIST (feat. GOW TRIBE & FRENETIK&ORANG3)

13. MARRACASH & ELISA NEON – Le Ali

14. LUCA CARBONI LA CANZONE DELL’ESTATE

15. ALICIA KEYS UNDERDOG

16. DIODATO UN’ALTRA ESTATE

17. LP THE ONE THAT YOU LOVE

18. TOMMASO PARADISO MA LO VUOI CAPIRE?

19. POWFU & BEABADOOBEE DEATH BED (Coffee For Your Head)

20. RANDOM SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PO’ FUORI DI TESTA

21. BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO KARAOKE

22. MAROON 5 NOBODY’S LOVE

CD 2:

***

1. COLDPLAY CHAMPION OF THE WORLD

02. BIAGIO ANTONACCI PER FARTI FELICE

03. THE KOLORS NON È VERO

04. BENEE SUPALONELY (feat. GUS DAPPERTON)

05. PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS

HYPNOTIZED

06. FEDEZ & ROBERT MILES BIMBI PER STRADA (Children)

07. ROSALÍA & TRAVIS SCOTT TKN

08. ELENOIR WRONG PARTY

09. LE VIBRAZIONI PER FARE L’AMORE

10. TAKAGI & KETRA, ELODIE & MARIAH CICLONE (feat. GIPSY KINGS, NICOLÁS REYES & TONINO BALIARDO)

12. NEK SSSHH!!!

12. DRD DEFUERA (feat. GHALI, MADAME & MARRACASH)

13. AIELLO VIENIMI (A ballare)

14. LEVANTE SIRENE

15. PINGUINI TATTICI NUCLEARI RIDERE

16. DOJA CAT SAY SO

17. GAIA CHEGA

18. GIANNA NANNINI LA DONNA CANNONE

19. DANTI LIBERI (feat. RAF & FABIO ROVAZZI)

20. AVA MAX KINGS & QUEENS

21. FRANCESCO GABBANI IL SUDORE CI APPICCICA

22. LENNY KRAVITZ RIDE

CD3:

***

01. THE 1975 IF YOU’RE TOO SHY (Let Me Know)

02. ZUCCHERO SOUL MAMA

03. ELODIE GUARANÀ

04. SURFACES SUNDAY BEST

05. GIUSY FERRERI & ELETTRA LAMBORGHINI LA ISLA

06. ZOE WEES CONTROL

07. CELESTE STOP THIS FLAME

08. BOBO VIERI, NICOLA VENTOLA & LELE ADANI UNA VITA DA BOMBER

09. WILLIE PEYOTE ALGORITMO (feat. SHAGGY with DON JOE)

10. CHILI GIAGUARO, BIANCA ATZEI & MICHAEL FRANTI DA DOMANI

11. KAROL G & NICKI MINAJ TUSA

12. ANNALISA HOUSEPARTY

13. JAWSH 685 x JASON DERULO SAVAGE LOVE

14. BABY K NON MI BASTA PIÙ (Special Guest CHIARA FERRAGNI)

15. GIGI D’ALESSIO & CLEMENTINO COMO SUENA EL CORAZÓN

16. ROCCO HUNT, ANA MENA A UN PASSO DALLA LUNA

17. FRANCESCO RENGA INSIEME: GRANDI AMORI

18. BOB SINCLAR I’M ON MY WAY

19. GIANLUCA GRIGNANI NON DIRÒ IL TUO NOME

20. ALFA & YANOMI TESTA TRA LE NUVOLE, PT. 2

21. DOTAN NO WORDS

22. FRED DE PALMA PALOMA (feat. ANITTA)

23. FEDERICO POGGIPOLLINI INNO DI MAMELI

L’appuntamento con la grande musica italiana ed internazionale sarà in diretta in Radiovisione su RTL 102.5 ed in contemporanea su SKY UNO e TV8. Sul palco a presentare la serata ci sarà Mara Maionchi, “la garante” dell’evento come “Regina della Musica”, Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 per il tormentone musicale dell’estate 2020, verranno assegnati i premi da parte delle associazioni FIMI, PMI e SIAE. RTL 102.5 Power Hits Top Album sarà il premio assegnato all’album più venduto nel periodo agosto 2019 e agosto 2020.

Tra le “Special Guest” i grandi big della musica italiana: ZUCCHERO, GIANNA NANNINI, BIAGIO ANTONACCI e TIZIANO FERRO.

Il cast comprenderà 50 artisti che si esibiranno all’evento: ACHILLE LAURO, AIELLO, ALESSANDRA AMOROSO, ANA MENA, ANITTA, ANNALISA, BABY K, BOB SINCLAR, BOBO VIERI, NICOLA VENTOLA E LELE ADANI, BOOMDABASH, DANTI, DIODATO, DOTAN, DRD, ELETTRA LAMBORGHINI, ELISA, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FEDERICO POGGIPOLLINI, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, GAIA, GHALI, GIANLUCA GRIGNANI, GIUSY FERRERI, GUÉ PEQUENO, IRAMA, J-AX, LE VIBRAZIONI, LEVANTE, LUCHÈ, MADAME, MAHMOOD, MARRACASH, NEK, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS, RAF, ROCCO HUNT, TAKAGI & KETRA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TOPIC & A7S, ROSE VILLAIN, ZOE WESS.