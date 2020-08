AGIRE PER IL TRENTINO * ARCO (TN) – ELEZIONI 2020: « FABIO BERTAMINI È IL CANDIDATO ALL’INTERNO DELLA LISTA PATT, A SOSTEGNO DI ROBERTO DE LAURENTIS »

Elezioni comunali 2020, Fabio Bertamini (AGIRE per il Trentino) candidato ad Arco all’interno della lista del Partito Autonomista Trentino Tirolese a sostegno di Roberto De Laurentis.

Alle elezioni comunali che si terranno ad Arco il 20 e 21 settembre 2020 il Coordinatore territoriale di AGIRE per il Trentino per l’Alto Garda e Ledro Fabio Bertamini scenderà in campo come candidato indipendente all’interno della lista Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT) a sostegno del candidato Sindaco Roberto De Laurentis.

Già candidato alle scorse elezioni provinciali del 2018 all’interno della lista di AGIRE per il Trentino, Fabio Bertamini è nato ad Arco il 5.12.1965. Dopo aver conseguito il Diploma quinquennale di Maturità Magistrale e prestato servizio militare, ha frequentato gli studi filosofici e teologici presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (Bologna), conseguendo il Baccelierato e la Licenza. Dal 1988 ha insegnato presso vari Centri di Formazione Professionale situati sul Territorio della Provincia Autonoma di Trento; dal 2001 è docente presso la Scuola Media Superiore prima a Rovereto e poi a Riva del Garda. Collabora con alcune associazioni a carattere culturale e accademico e opera da diversi anni nell’ambito del volontariato.

Soddisfatto il Segretario di AGIRE Claudio Cia che commenta: “Fabio è un uomo dai valori autentici che giornalmente si impegna per i giovani. Il suo forte radicamento nella tradizione cristiana lo porta a ritenere che sia indispensabile promuovere – nella gestione del bene pubblico – il valore della sussidiarietà. Ciò in virtù del fatto che tale principio promuove la dignità della persona e dei corpi sociali intermedi e nel contempo indica un metodo per amministrare con senso di responsabilità ed efficacia. La sua discesa in campo come indipendente nella lista del PATT dimostra che AGIRE è un movimento autonomista che sa dialogare, vicino alla gente e ai suoi bisogni”.

