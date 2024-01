GIUNTA REGIONE TN AA * INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: FUGATTI, « A FEBBRAIO A REGIME 12 FUNZIONARI GIUDIZIARI (9 IN TRENTINO E 3 A BOLZANO) E 5 UNEP (4 E 1) » (VIDEOINTERVISTA)

13.32 - sabato 27 gennaio 2024

Fugatti, “In aumento il personale della Giustizia in regione”. “L’organico del personale a tempo indeterminato presso gli uffici giudiziari è passato dalle 341 unità del 2018 alle 361 nel 2023. Un importante aumento se consideriamo che negli ultimi 5 anni sono andati in pensione ben 201 persone”.

È quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Maurizio Fugatti durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario al palazzo di giustizia di Trento.

Se in passato era uno dei reparti in emergenza, oggi la pianta organica per il ruolo di funzionario linguistico è quasi completamente coperta (19 unità su 20 posti disponibili). “Anche la posizione di funzionario giudiziario ha visto rimpolpare i ranghi – ha detto il Presidente – oggi conta 71 dipendenti a fronte ancora di 35 posti liberi pari al 21,6%. Discorso quasi simile per il ruolo di assistente giudiziario. Qui abbiamo 75 unità in servizio, mentre 35 posti sono ancora scoperti ovvero il 18%”.

Per compensare i vuoti nei vari uffici giudiziari a breve partiranno nuove assunzioni a tempo indeterminato alla luce dei risultati nei rispettivi concorsi pubblici effettuati nel 2023. A febbraio entrano a regime 12 funzionari giudiziari (9 in Trentino e 3 a Bolzano) e 5 funzionari UNEP (4 in Trentino e uno a Bolzano). Tra marzo e aprile saranno assunti altri 7 funzionari giudiziari (6 in Trentino e uno a Bolzano) e 15 operatori giudiziari, due dei quali assegnati a Bolzano.

“I risultati raggiunti durante questa complessa, ma difficile legislatura sono frutto dell’impegno e della professionalità di tutti coloro che lavorano negli uffici giudiziari – ha concluso il Presidente – sono certo che si proseguirà con il medesimo slancio anche per i prossimi 5 anni affinché si possa garantire una sempre maggiore qualità dell’azione amministrativa che rappresenta una parte fondamentale del sistema della giustizia, arrivando anche alla definizione gli Accordi di carattere pluriennale con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Economia e della Finanze, volti a determinare gli standard minimi di funzionalità che la Regione è tenuta ad assicurare nell’esercizio della delega”.

Fugatti: Die Zahl der Bediensteten der Gerichtsämter der Region steigt

„Die Planstellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in den Gerichtsämtern sind von 341 Einheiten im Jahr 2018 auf 361 Einheiten im Jahr 2023 angestiegen. Dieser Anstieg ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass in den vergangenen fünf Jahren auch 201 Bedienstete in den Ruhestand getreten sind“, erklärte der Präsident der Region Maurizio Fugatti anlässlich der feierlichen Eröffnung des Gerichtsjahrs im Justizpalast in Trient.

Die Planstellen für das in der Vergangenheit als schwerwiegend unterbesetzt geltende Berufsbild der Höheren Beamten für den Sprachbereich sind nun nahezu vollständig besetzt (19 von 20 verfügbaren Stellen). Auch im Berufsbild der Höheren Beamten für Rechtspflege hat sich die Situation verbessert. Derzeit sind 71 Stellen besetzt und noch 35 Stellen (21,6 %) frei. Dasselbe gilt für das Berufsbild der Gerichtsassistenten, wo 75 Einheiten ihren Dienst leisten und nur mehr 35 Stellen (18 %) unbesetzt sind“, erklärte der Präsident.

Um die freien Stellen in den verschiedenen Gerichtsämtern zu besetzen, werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse der verschiedenen 2023 durchgeführten öffentlichen Wettbewerbe demnächst die Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgenommen. Im Februar werden 12 Höhere Beamte für Rechtspflege (9 im Trentino und 3 in Südtirol) und 5 Höhere Beamte des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP) (4 im Trentino und 1 in Südtirol) eingestellt. In den Monaten März und April werden weitere 7 Höhere Beamte für Rechtspflege (6 im Trentino und 1 in Südtirol) sowie 15 Bedienstete für Rechtspflege (2 davon in Südtirol) ihren Dienst antreten.

„Die in dieser komplexen und schwierigen Legislaturperiode erreichten Ergebnisse sind dem Engagement und der Professionalität der in den Gerichtsämtern tätigen Personen zu verdanken. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten fünf Jahren mit dem gleichen Elan weitermachen werden, um eine immer bessere Qualität des Verwaltungsbereichs als grundlegender Bestandteil des Justizapparats zu gewährleisten und um die mehrjährigen Vereinbarungen mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen abzuschließen, in denen die von der Region in Ausübung der delegierten Befugnisse zu gewährleistenden Funktionalitätsstandards festgelegt werden“, betonte der Präsident abschließend.

