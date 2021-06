FUNIVIE BUFFAURE – VAL DI FASSA (TN) * “ ADVENTURE CAMP “: « GIOVANI ESPLORATORI IN PROVA, OGNI VENERDÌ NOTTE DAL 25 GIUGNO AL 3 SETTEMBRE »

Una lezione a valle per imparare come affrontare al meglio la montagna, grazie alla preparazione di un Istruttore Master di Sopravvivenza, e poi via, zaino in spalla, oltre i 2.000 metri, per una notte speciale in quota. Una bella occasione per stare insieme dedicata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Dopo oltre un anno passato tra lockdown, coprifuochi e una limitata possibilità di uscire e, di conseguenza, di stare all’aria aperta, per i più giovani è tempo di recuperare occasioni di stare insieme ai propri coetanei e vivere con loro nuove esperienze.

Ecco perché l’area escursionistica del Buffaure in Val di Fassa ha voluto inserire nel suo ricco calendario di attività estiva anche una proposta costruita su queste specifiche esigenze dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni, in programma ogni venerdì dal 25 giugno al 3 settembre: Adventure Camp. Giovani esploratori in prova.

Un vero e proprio corso di sopravvivenza che prende il via il venerdì pomeriggio, alle 14.15, insieme ad un Istruttore Master che darà ai giovani precise istruzioni per preparare al meglio lo zaino dell’esploratore, con vestiario adeguato e kit di pronto soccorso personale, ma anche per leggere il paesaggio, interpretare la carta topografica e capire come comportarsi in caso di situazioni avverse. Non mancheranno le indicazioni per imparare ad accendere e spegnere un fuoco in sicurezza, potabilizzare l’acqua e costruire un riparo di emergenza.

Conclusa la teoria, sarà il momento della pratica, con risalita fino a 2.170 m di quota, dove i ragazzi allestiranno un piccolo accampamento temporaneo per la notte nei pressi del Rifugio Baita Cuz. L’esperienza notturna sarà occasione di dialogo e confronto tra i giovani, che potranno scambiarsi storie di vita ed emozioni lontani da rumori e tecnologie e sotto la meraviglia del cielo stellato di alta montagna.

Al mattino, verso le 10.30, si smonterà il campo e si rientrerà a valle arricchiti di un nuovo e indimenticabile ricordo.

L’attività si svolge in tutta sicurezza e anche in caso di tempo incerto perché vi è comunque la possibilità di appoggiarsi alla vicina baita. Prezzi e ulteriori informazioni, oltre al programma completo sulle altre attività in calendario, sul sito