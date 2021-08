GARDA DOLOMITI SPA * ARRAMPICATA: « IL PARADISO VERTICALE TORNA A REGALARE GRANDI EMOZIONI DAL VIVO AGLI APPASSIONATI DEL CLIMBING, APPUNTAMENTO AD ARCO OGGI 27 AGOSTO »

Con il Rock Master, Arco torna al centro del mondo verticale. Presentata la 34sima edizione del festival cult dell’arrampicata in programma oggi, 27 agosto, al Climbing Stadium della cittadina gardesana dove si confronteranno i migliori atleti reduci dalle Olimpiadi di Tokyo Rock Master 2019.

Il paradiso verticale del Garda Trentino torna a regalare grandi emozioni dal vivo agli appassionati del climbing. E’ stata infatti presentata ieri, giovedì 26 agosto, in conferenza stampa presso il Birrificio Artigianale Impavida di Arco, la 34sima edizione del Rock Master, l’evento cult dell’arrampicata, che avrà luogo oggi, venerdì 27 agosto. Dopo lo stop forzato del 2020, gli amanti della disciplina potranno finalmente tornare ad assistere alle sfide dei propri beniamini sulle pareti del Climbing Stadium di Arco.

“L’evento del Rock Master ha una copertura mediatica televisiva davvero importante e questo aiuta sicuramente a valorizzare ulteriormente il nostro territorio, il perfetto connubio tra sport e turismo” – ha detto Roberto Failoni, Assessore allo sport e al turismo della Provincia Autonoma di Trento, intervenuto alla presentazione insieme ad altre autorità tra le quali il Presidente dell’APT Garda Dolomiti Silvio Rigatti e l’Assessore allo sport e al turismo di Arco Dario Ioppi.

Dopo l’esordio dell’arrampicata ai Giochi di Tokyo – il Climbing Stadium è stato il centro di preparazione della nazionale italiana – il Rock Master sarà teatro di grandi sfide tra i migliori climber del pianeta, con un format rinnovato rispetto alle edizioni precedenti: quest’anno infatti gareggeranno 16 atleti, 8 uomini e 8 donne, che si confronteranno nelle due discipline tanto care al festival, KO Boulder e Duello Lead.

“L’idea del Rock Master è nata trentacinque anni fa e siamo orgogliosi di poter affermare che sia la competizione di arrampicata più storica al mondo – ha dichiarato Angelo Seneci, direttore sportivo del Rock Master – Quest’anno il format sarà rinnovato e abbiamo inserito la possibilità per gli atleti di vedere e provare le vie prima della gara vista la loro difficoltà”. Prosegue Stefano Tamburini, Presidente del Comitato Rock Master 20.20: “Il Garda Trentino è la patria dell’arrampicata e il Rock Master è la ciliegina sulla torta: è un orgoglio per noi poter affermare che è anche grazie a questo festival che il climbing è diventato disciplina olimpica”.

Gli atleti che in gara si giocheranno il titolo della 34esima edizione del Rock Master sono: Stefano Ghisolfi (ITA), Adam Ondra (CZE) – vincitore per ben cinque volte del festival, di cui quattro consecutive dal 2015 al 2018 -, Martin Stranik (CZE), Domen Skofic (SLO), Yannick Flohè (GER), Nicolai Uznik (AUT), Ludovico Fossali (ITA), Michael Piccolruaz (ITA) e al femminile Laura Rogora (ITA), Giorgia Tesio (ITA), Molly Thompson (GBR), Vita Lukan (SLO), Mia Krampl (SLO), Fanny Gibert (FRA), Eliska Adamskova (CZE), Jessica Pilz (AUT).

Atleti

Proprio Stefano Ghisolfi e Adam Ondra, metteranno in campo tutte le loro abilità per conquistare la vittoria nella “Home of Climbing”, diventata nel corso del tempo anche la loro “casa”: da anni infatti i due campioni sono ambassador del Garda Trentino, territorio che ha permesso loro di crescere tecnicamente grazie alla numerose falesie dislocate nella zona.

I due ambassador affronteranno la sfida al Rock Master dopo aver intrapreso importanti imprese sportive proprio nelle ultime settimane: mentre Ghisolfi martedì 24 agosto si è aggiudicato la prima ripetizione di Bibliographie a Céüse (Francia), gradata 9c, Ondra ha partecipato alle ultime Olimpiadi dove ha conquistato il sesto posto nella classifica generale e stabilito un nuovo record personale di velocità.

“Un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo. Il Garda Trentino ha una perla importante che è Arco, questo grazie anche all’importanza che Rock Master ha acquisito nel corso dei decenni diventando tappa fissa degli appassionati e dei migliori climber al mondo – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti – Il nostro è un territorio che si presta a eventi di questo calibro perchè ci sono tanta passione e voglia di portare grandi manifestazioni nella zona del Garda Trentino”.

Una giornata intensa e ricca di appuntamenti, che regalerà grandi emozioni e uno spettacolo unico nel suo genere, con il giusto mix di dinamicità e suspense che rendono il format ideale per ogni tipo di pubblico. Il programma prevede nella tarda mattinata il KO Boulder femminile e nel primo pomeriggio la gara maschile della stessa disciplina, in cui gli atleti dovranno superare le difficoltà dei 4 blocchi al fine di raggiungere la presa sommitale. In serata, invece, ci sarà l’attesissimo Duello Lead dove due atleti per volta si sfideranno a eliminazione diretta nel completamento di due percorsi, eguali e paralleli tra loro. Le gare si potranno assistere in streaming sul sito del Rock Master e il Duello Lead anche in diretta su Rai Sport.

HANNO DETTO:

Adam Ondra: “Quando ero piccolo il Rock Master per me era un mito: alla mia prima intervista avevo affermato che il mio sogno più grande sarebbe stato vincere proprio questo festival, anzichè le Olimpiadi! Dopo Tokyo ho perso un po’ la voglia di gareggiare ma il Rock Master è un’eccezione perchè è una gara che mi sta a cuore e non vedo l’ora che sia domani”.

Stefano Ghisolfi: “Affrontare Bibliographie era il mio obiettivo dell’anno, se non addirittura della vita quindi sono ancora più motivato in vista della gara di domani. Il mio obiettivo post Rock Master è quello di aprire una via 9c proprio qui nel Garda Trentino”.

Laura Rogora: “Frequento Arco da quando ero negli under 12: qui è dove mi piace di più gareggiare perchè è un posto che mi fa sentire a casa e dove ho dei ricordi bellissimi. Ho partecipato al Rock Master per ben quattro volte solo al duello quindi domani mi cimenterò in qualcosa di nuovo e sono emozionata”.

Foto: Enrico Veronese