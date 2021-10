MYNET TRENTINO * BANDA ULTRALARGA: FORMATO, « LAVORI IN CORSO A TRENTO NORD E SUD, ZONA INDUSTRIALE E INTERPORTO SI COLLEGANO ALLA FIBRA OTTICA »

Prosegue senza sosta l’attività di Mynet Trentino sul territorio di Trento: in Via Maccani, zona Trento Nord, nei giorni scorsi le squadre operative hanno portato a termine una estensione infrastrutturale della rete proprietaria Mynet con la posa di 2 km di cavi in fibra ottica e la costruzione di una nuova dorsale. Tra le priorità dell’intervento, realizzato in tempi record, il collegamento alla banda ultralarga di alcune importanti realtà produttive della zona, per le quali lo sviluppo digitale è di fondamentale importanza strategica.

Lavori in corso in queste settimane anche a Trento Sud. Ad annunciarlo è il direttore tecnico di Mynet Trentino, Armando Formato: «In quest’area è in programma una nuova estensione infrastrutturale per circa 1 km in Via Antonio Gramsci, Via Luigi Einaudi, Viale Verona e Via Ferminella, così come nella zona industriale di Spini di Gardolo e all’Interporto: nel progetto è previsto il collegamento di dieci nuove aziende della zona».

«La rete di Mynet Trentino è l’unica ad interconnettere la provincia autonoma ad anello, con cavi interamente interrati, al resto d’Italia – spiega il Presidente di Mynet Trentino, Giovanni Zorzoni. – La nostra ricerca e sviluppo implementa tecnologie di edge computing e SDN di ultima generazione per prestazioni uniche dedicate alle aziende trentine. Ecco perché Mynet Trentino può essere considerato un autentico operatore del territorio. Il nostro orgoglio? Possedere una rete vera che è possibile vedere: basta abbassare lo sguardo mentre si cammina per strada».