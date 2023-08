GEROSA * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: « IL TEMA NON È L’OPERA IN SÉ, MA BONIFICA E SOLUZIONI TECNICHE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA »

18.10 - giovedì 3 agosto 2023

La salute dei trentini e la sicurezza di residenti, lavoratori e aziende della zona vanno sempre messe al primo posto ed è una priorità che non può essere messa in discussione. Non si può, però, essere contrari alla realizzazione di importanti opere pubbliche che fanno crescere economicamente e socialmente i territori. Bisogna, semplicemente, che queste opere vengano messe a terra nel modo più sostenibile possibile.

Il tema oggi non può più essere l’opera in sé, ma è la bonifica di quella zona e trovare le soluzioni tecniche migliori per garantire la salute pubblica, considerato che il progetto ormai è difficilmente modificabile essendo già iniziate le opere, e si rischierebbe di sforare i tempi previsti con la conseguente perdita di importanti risorse economiche .

Francesca Gerosa

FdI Trentino