GALATEO (FDI) * SÜDTIROLS SISTERS VS GIORGIA MELONI: « ATTACCHI STRUMENTALI, IL PARTITO HA SCRITTO LA STORIA CON LA PRIMA DONNA A CAPO DEL GOVERNO »

15.46 - lunedì 18 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Südtirols sisters VS GIORGIA MELONI: GALATEO (FDI), “ATTACCHI STRUMENTALI. FDI HA SCRITTO LA STORIA CON PRIMA DONNA A CAPO DEL GOVERNO”.

“In Alto Adige hanno avuto un’ulteriore raccolta firme, la terza addirittura, contro una possibile coalizione tra Svp ed i partiti di centrodestra, per amministrare la Provincia.

L’appello proviene dalla rete Südtirols sisters che sostengono che il lavoro politico svolto da Fdl, Lega, Freiheitlichen, non sia all’insegna di politiche progressiste, paritarie o a favore delle donne.

Contrariamente alle accuse, vorrei ricordare che Fratelli d’Italia ha contribuito all’elezione storica di una donna a capo del Governo. Le nostre politiche, a livello nazionale e locale, oltretutto si distinguono per il perseguimento della parità di genere in tutti i settori. Abbiamo dimostrato che la nostra concretezza e parità di fatto ha preso il posto di tanti proclami e slogan portati avanti negli anni, che non hanno sortito un cambiamento epocale come il nostro. La storia non la si recita, la si scrive” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Vicepresidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Trentino-Alto Adige.