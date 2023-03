POLIZIA DI STATO – ROMA * DATI DONNE VITTIME DI VIOLENZA: « AUMENTATI I FEMMINICIDI, DALLE 112 DONNE UCCISE DEL 2019 ALLE 125 DEL 2022 » (PDF REPORT)

Per avere una più chiara percezione del fenomeno della violenza contro le donne, un’analisi specifica deve essere dedicata in primo luogo ai cosiddetti reati spia, ovvero delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.).

Si procederà, quindi, ad esaminare tali fattispecie, nel complesso e poi singolarmente, evidenziandone il trend evolutivo attraverso il confronto dei dati rilevati nel quadriennio 2019 – 2022, procedendo poi ad un ulteriore approfondimento in relazione all’ultimo anno considerato, per verificare la diffusione della specifica delittuosità sul territorio nazionale e per caratterizzarne le vittime.

Al riguardo, l’andamento generale dei reati commessi nelle annualità 2019 – 2022 si può apprezzare nella tavola sottostante, ove si rileva che, per gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo un trend in progressivo e costante incremento, nel 2022 tali delittuosità mostrano invece un significativo decremento. Diversamente dalle violenze sessuali che a fronte di un decremento nel 20205 rispetto all’anno precedente, mostrano un incremento nel biennio successivo.