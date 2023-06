PAT * CEMENTERIA SARCHE: TONINA, “ I DATI DIMOSTRANO CHE NON INQUINA, GIÀ ATTUATE LE PROPOSTE MIGLIORATIVE DI APPA A TUTELA DEI CITTADINI “

23.15 - sabato 24 giugno 2023

“I dati dimostrano che l’attività non inquina. Seguite le proposte migliorative di Appa, un percorso a tutela dei cittadini”. Porte aperte alla cementeria di Sarche, Tonina: “Un’occasione di trasparenza”.

“Un’opportunità per far conoscere ancora meglio ai cittadini i dati, già portati all’attenzione della serata informativa della settimana scorsa, e i risultati del percorso partecipato che con il coinvolgimento dell’assessorato provinciale all’ambiente, del Dipartimento e il ruolo fondamentale di Appa ha portato ad elaborare proposte migliorative e suggerimenti. Indicazioni che – oggi possiamo dirlo – sono state attuate dall’azienda.

I valori dunque dimostrano che il cementificio non inquina e può coesistere nel territorio. È un impegno che dovevamo in primo luogo alla cittadinanza”. Queste le parole del vicepresidente della Provincia Mario Tonina, nonché assessore ad ambiente, urbanistica e cooperazione, partecipando all’iniziativa “Porte aperte” alla cementeria di Sarche. Una giornata di incontro con la comunità locale, promossa dall’azienda come occasione di dialogo dopo la ripresa dell’attività produttiva a ciclo completo dell’impianto e avvenuta in concomitanza con l’iniziativa nazionale di Federbeton, di cui Italcementi fa parte.

Tonina, presente assieme ai rappresentanti delle istituzioni locali – il Comune di Madruzzo con il sindaco Bortoli, rappresentanti della Giunta di quello di Cavedine e la Comunità di Valle con il presidente Sommadossi – ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione provinciale per garantire che la decisione dell’azienda di riavviare il ciclo completo dell’impianto, attivo nell’area dal 1964, potesse avvenire “nella piena normalità e sicurezza”.

“Oggi – ragiona il vicepresidente della Provincia – possiamo dire che la moderna tecnologia permette anche ad un’attività come quella di un cementificio, che in ogni caso è un impianto a servizio della crescita dell’edilizia e qui in Valle dei Laghi rappresenta un’opportunità anche per una filiera di imprese locali di questo ambito, di essere sostenibile. Qualcuno potrà avere dubbi, ma è così. La sostenibilità è per altro un requisito essenziale, sia per le persone che per un territorio che deve poter continuare a crescere attraverso il distretto del biologico e un’agricoltura di qualità”.