STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “ VALLAGARINA – DI CUCINA IN CANTINA “: « DAL 10 AL 13/10 A ISERA UN VIAGGIO ENOGASTRONOMICO ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DEL TERRITORIO »

L’appuntamento, intitolato “Vallagarina, di cucina in cantina” e organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, è in programma per venerdì 11 ottobre, dalle 18.00 alle 23.00, e si inserisce nel calendario di eventi de “La Vigna Eccellente…ed è subito Isera”.

Nell’ambito della imminente kermesse “La Vigna Eccellente…ed è subito Isera”, in programma da giovedì 10 a domenica 13 ottobre a Isera, è prevista una speciale serata, durante la quale poter degustare vini, grappe ed eccellenze gastronomiche proposte dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dal titolo “Vallagarina, di cucina in cantina”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 11 ottobre, dalle 18.00 alle 23.00, presso le splendide sale affrescate di Palazzo de Probizer a Isera.

Un vero e proprio viaggio enogastronomico in 6 tappe food&wine per un totale di 12 degustazioni che sarà possibile percorrere nella sua interezza o meno. Tre infatti le proposte previste: la Grappolo che, come suggerisce il nome, rappresenta la degustazione completa, ad un prezzo di 23 euro fino all’8 ottobre (30 euro se acquistato in loco) ; la Racimolo, con 3 abbinamenti a 18 euro; e infine l’Acino, che prevede la degustazione di 5 vini e 1 grappa ad un prezzo di 12 euro.

Il percorso inizia con un “Benvenuto croccante” a cura di Panificio Moderno, si prosegue con “Salumi in disfida”, ovvero una selezione di salumi artigianali proposti da Macelleria Moschini o Macelleria equina Zenatti per poi passare alla “Vellutata di cavolo nero con patate della Val di Gresta con crostino di segale e ricotta affumicata”, a cura di Moja Ristorante. Tappa successiva a base di “Stufato di manzo al Marzemino aromatizzato al caffè di Anterivo con fondente di sedano rapa”, a cura della Locanda delle Tre Chiavi. Spazio poi al formaggio con “Casari a confronto”, una selezione di formaggi proposti da Caseificio Sociale di Sabbionara o Caseificio degli Altipiani e del Vezzena. Finale con ” Cheesecake all’uva fraga” a cura di Casa del Vino della Vallagarina.

Piatti che verranno di volta in volta abbinati ad un calice di vino o di grappa cantine e distillerie presenti, ovvero Azienda Agricola La Cadalora, Azienda Agricola Balter, Cantina d’Isera, Cantina Mori Colli Zugna, Cantina Sociale di Trento, Cavit, Distilleria Marzadro, Letrari, Revì Trentodoc, Vivallis. Durante la serata sarà inoltre possibile degustare le mele La Trentina e l’Acqua Levico.

I posti sono limitati ed è vivamente consigliata la prenotazione chiamando il numero 0461.921863 o 392.9408771 o scrivendo a info@stradavinotrentino.com.

La manifestazione fa parte di “La Vigna Eccellente…ed è subito Isera” evento organizzato dal Comune di Isera in collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori e APT Rovereto e Vallagarina, e della rassegna A tutto Marzemino (tastetrentino.it/atuttomarzemino), in programma fino al 13 ottobre: un ricco calendario di degustazioni, menù a tema, visite in cantine e nei vigneti in programma su tutto il territorio della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, dalla Vallagarina alla Valsugana, dal Lago di Garda all’Altopiano di Pinè, passando per la città di Trento.