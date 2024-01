CENTROSANTACHIARA.IT * “CINEMART“: « PROSEGUE CON LA “COSPIRAZIONE DEL CAIRO“ DEL REGISTA SVEDESE TARIK SALEH, A ROVERETO (23/1 – 21.00) »

14.13 - sabato 20 gennaio 2024

Cinemart prosegue con La cospirazione del Cairo del regista svedese Tarik Saleh. La pellicola rappresenta il secondo appuntamento della seconda parte di programmazione di Cinemart, il ciclo di proiezioni realizzato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto. Martedì 23 gennaio, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto.

Secondo appuntamento con la seconda parte di programmazione di Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto e organizzato all’interno dell’Auditorium Melotti di Rovereto.

Dopo aver inaugurato la programmazione con la pellicola Christian Petzold dal titolo Il cielo brucia, Cinemart prosegue martedì 23 gennaio con La cospirazione del Cairo, pellicola firmata dal regista svedese Tarik Saleh.

Adam è figlio di un pescatore analfabeta ma ha sempre amato leggere e studiare. Ottiene così una borsa di studio per l’Università Al-Azhar de Il Cairo, ma poco dopo l’arrivo di Adam il Grande Imam che dirige Al-Azhar muore, e si pone il problema della sua successione. Incaricato di vigilare sulla transizione alla testa dell’ateneo per conto del governo è il Colonnello Ibrahim, ambigua figura di grande abilità strategica, che non disdegna mezzi di persuasione anche assai poco leciti. E in mezzo a questo crocevia finirà proprio Adam, come recluta innocente.

La pellicola è proposta in versione originale sottotitolata.

Info biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum. Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero