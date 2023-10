GALATEO (FDI) * IMMIGRAZIONE: « A STRASBURGO PER RIBADIRE CHE L’ALTO ADIGE NON SARÀ IL CAMPO PROFUGHI D’EUROPA »

11.34 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Marco Galateo invia delegazione di Fratelli d’Italia al parlamento europeo di Strasburgo, accolti dall’eurodeputato Sergio Berlato, per ribadire che l’Alto Adige non sarà il campo profughi dell’Europa. L’on. Berlato, ormai di casa sul territorio altoatesino a difesa non solo delle esigenze del mondo agricolo e durante la pandemia anche della libertà di scelta sui vaccini, ha accolto una folta delegazione di Fratelli d’Italia, tra cui diversi candidati alle elezioni provinciali del 22 ottobre, Floriano Baratto, Ornella Calcagno, Jidth Savio, Patrizia Coletti e Mattia Vicentini (presidente provinciale di Gioventù nazionale). Sono stati protagonisti di una missione al parlamento europeo di Strasburgo e hanno potuto seguire in diretta l’assemblea plenaria del parlamento e portare pubblicamente il messaggio anche nella massima istituzione competente che l’Alto Adige, così come il resto d’Italia, non può essere trasformato nel campo profughi d’Europa.

L’immigrazione clandestina che arriva dalle coste africane e dalla rotta balcanica trova purtroppo un imbuto proprio nella provincia di Bolzano, usata come ultima tappa prima di proseguire il viaggio verso altri Stati europei. Gli altoatesini però non possono farsi carico dei flussi migratori irregolari che portano non solo il capoluogo, ma ormai tantissimi comuni della provincia, ad essere letteralmente invasi di accampamenti abusivi, di furti, scippi e rapine a tutte le ore del giorno e in ogni angolo delle città. Solo negli ultimi giorni si sono verificate azioni violente ai danni di una signora anziana a cui è stato tentato il furto della borsetta con violenza a don Bosco a Bolzano e un altro caso di un giovane disabile atterrato con forza in centro a cui è stato portato via il marsupio con dentro chiavi, documenti e denari. Ma le risse raccontate negli ultimi giorni testimoniano il fallimento della politica di integrazione tenuta finora dal governo provinciale e dai comuni.

Sulla provocazione della Svp, con l’avvallo in solitaria della Lega, della richiesta di una delega sulla polizia provinciale interviene il consigliere provinciale Marco Galateo “Inutili provocazioni, la delega della pubblica sicurezza e ordine pubblico resteranno allo Stato. Giù le mani dalla Polizia. Chi ha governato finora spieghi piuttosto il perché del silenzio in questi cinque anni sulla gestione dell’accoglienza e sui mancati controlli e sgomberi delle baraccopoli per strada, così come nessun intervento sull’utilizzo di alloggi Ipes da parte di irregolari che si dedicano allo spaccio. Solo il governo Meloni sta dando segnali chiari in questa direzione”.