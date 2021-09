FORZA ITALIA – TRENTINO * TAJANI: “ GIORGIO LEONARDI NUOVO COORDINATORE PER LA PROVINCIA DI TRENTO, AL POSTO DI ETTORE ZAMPICCOLI “

Con la presente comunico che, ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto di Forza Italia e d’intesa con il coordinatore nazionale On. Antonio Tajani, a partire dal 1 settembre c.m. rivestirò – oltre al ruolo di coordinatore regionale Forza Italia Trentino-Alto Adige – anche l’incarico di commissario provinciale Forza Italia per la provincia di Trento, funzione sino a oggi ricoperta dal dott. Ettore Zampiccoli.

A lui vanno i miei personali ringraziamenti e quelli di tutto il coordinamento regionale Forza Italia per l’impegno che lui ha profuso in questi mesi in tal senso. Impegno che sono certo Zampiccoli continuerà a portare avanti in seno al Partito in qualità di responsabile del Dipartimento Turismo, settore strategico per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio del quale conosce profondamente dinamiche e potenzialità.

*

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia Trentino-Alto Adige