SITO CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA: AFFIDAMENTO DIFESA KASWALDER AD AVVOCATO CARLO ZOLI PER CONTENZIOSO PRUNER (EURO 12.402,52)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

visto visto il ricorso (R.G. n. 706/2019) promosso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Trento – sezione lavoro, notificato al Consiglio provinciale a mezzo di Ufficiale giudiziario in data 30 dicembre 2019 e acquisito al protocollo nella medesima data con n. 25488, volto ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro intuitu personae tra il Consiglio provinciale e parte ricorrente ed a richiedere il risarcimento degli eventuali conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali;

ritenuti non fondati i motivi del ricorso e ritenuto inoltre che il Consiglio provinciale abbia interesse a costituirsi nel giudizio di primo grado, al fine di sostenere la correttezza dell’operato del Consiglio provinciale medesimo;

ritenuto necessario, dati la delicatezza, specificità e natura del contenzioso, la complessità e la novità delle questioni di diritto controverse, l’interesse pubblico ad una difesa piena, i limitati tempi tecnici dovuti alle brevi scadenze per la costituzione in giudizio nonché l’attuale mancanza di un avvocato interno al Consiglio provinciale iscritto all’ordine degli avvocati, affidare l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio medesimo a un avvocato del libero foro;

considerati il carattere fiduciario dell’incarico di difesa e l’attività di rappresentanza e difesa a favore del Consiglio provinciale precedentemente svolta dal prof. avv. Carlo Zoli in controversie giuslavoristiche con esiti sempre positivi e, in relazione a questi precedenti, tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro cui fa riferimento il ricorso, nonché del fatto che sono in questione istituti caratteristici del Consiglio;

ritenuto quindi di conferire al prof. avv. Carlo Zoli – esperto di nota fama nella materia oggetto del contendere e attualmente professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna, con studio a Faenza e a Bologna – l’incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Consiglio provinciale, come da preventivo di data 3 gennaio 2020 prot. n. 40 (ritenuto congruo, anche a confronto con precedenti affidamenti), nel predetto giudizio radicato davanti al Tribunale di Trento – sezione lavoro, con ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, ivi compresa quella di eleggere domicilio nella sede del Giudice adito, secondo necessità;

vista la sentenza della Corte di Giustizia europea, Quinta Sezione, 6 giugno 2019, in tema di affidamento degli incarichi legali, resa nella Causa C-264/18, che esclude dall’ambito di applicazione delle direttive appalti l’affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro, in quanto si configura un rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza;