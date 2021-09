PD – TRENTINO * FESTIVAL ECONOMIA: FERRARI, “ L’ENNESIMA ECCELLENZA MASSACRATA DALLA LEGA, SENZA MOTIVO “

FESTIVAL DELL’ECONOMIA. L’ENNESIMA ECCELLENZA MASSACRATA DALLA LEGA SENZA MOTIVO.

Il Festival dell’Economia è l’ennesima eccellenza del Trentino messa in discussione per piccineria politica: una scelta che rischia di rivelarsi irresponsabile e che subordina un patrimonio di tutta la nostra comunità a logiche di supposta affinità politica.

Con delibera, approvata ieri, la Giunta provinciale ha deciso di affidare l’organizzazione della prossima edizione del Festival dell’economia al Gruppo Sole 24 ore, dando così il benservito all’Editore Laterza, che da 16 anni organizza l’evento diventato nel tempo noto in tutto il mondo.

Il gruppo del Pd del Trentino esprime i più sentiti ringraziamenti all’editore ed al coordinatore e direttore scientifico del Festival Tito Boeri per l’impegno profuso in tutti questi anni nella realizzazione della kermesse, in particolare per la competenza dimostrata nel concepire ogni edizione e per l’attenzione alla qualità di relazioni istituzionali e scientifiche internazionali messe a disposizione del nostro territorio.

Non dubitiamo che anche il nuovo Gruppo editoriale al quale è stata affidata l’organizzazione futura del Festival potrà portare avanti egregiamente l’evento. Tuttavia, non possiamo non rimanere basiti di fronte alle modalità con cui ancora una volta la Giunta provinciale ha gestito questo delicato passaggio, dimostrando per l’ennesima volta arroganza e inadeguatezza nel gestire partite così complesse e relazioni così importanti.

Se la motivazione iniziale della messa in discussione del coordinamento di Laterza è stata la necessità di affidarne la scelta ad un bando pubblico, risulta difficile capire, visti anche gli eccellenti risultati confermati nell’ultima ed articolata edizione della kermesse, il motivo per cui la Giunta non abbia scelto il progetto cui la commissione ha dato il punteggio maggiore, preferendogli, invece, il secondo arrivato.

Pare evidente che alla base di tale decisione non ci siano ragioni scientifiche o tecniche, peraltro confermate dalla commissione tecnica, bensì politiche. Non dovrebbero però essere queste a guidare la selezione del coordinatore scientifico di un Festival che negli anni ha dato spazio e casa a tutte le voci, garantendo al Trentino un capitale di relazioni scientifiche di livello internazionale senza pari.

Per ultimo, ma non per questo meno importante, siamo altresì sconcertati da come la Provincia abbia escluso l’Ateneo e il Comune di Trento dal processo decisionale, essendo, peraltro, componenti a tutti gli effetti del comitato organizzatore (insieme alla Provincia).

Anche questa è un’ennesima dimostrazione della più totale incapacità di intrattenere rapporti “sani” con gli altri soggetti costituenti l’autonomia del Trentino. Ci auguriamo almeno che l’indicazione politica di “alleggerire” il taglio della kermesse non incrini l’alta e autorevole valenza scientifica che il Festival ha sempre avuto.

*

Per il Gruppo provinciale del PD del Trentino

la Capogruppo Sara Ferrari