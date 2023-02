FORZA ITALIA * COORDINAMENTO PROVINCIALE: LEONARDI, « RIBADIAMO ALL’UNANIMITÀ E SENZA INDUGI IL SOSTEGNO ALLA RICONFERMA DEL PRESIDENTE FUGATTI, PER LA GUIDA DEL GOVERNO LOCALE »

19.27 - sabato 4 febbraio 2023

Con la presente nota stampa, il coordinamento di Forza Italia, riunitosi a Trento, ribadisce all’unanimità e senza indugi – in seguito anche al recentissimo vertice di maggioranza di coalizione e all’accordo sottoscritto da Forza Italia con gli altri partiti di coalizione – la propria ferma posizione sulla riconferma del Presidente Fugatti alla guida del governo trentino.

Si ritiene che l’opzione della continuità sia la scelta migliore per il futuro del Trentino, terra titolare di un’autonomia speciale con molte responsabilità di governo gestite in loco. Forza Italia auspica anche per la nostra Provincia l’ampio successo del centrodestra come avvenuto per le ultime politiche nazionali, che la sola unità della coalizione può garantire, ovviamente con quegli adattamenti sul piano delle alleanze che la situazione locale rende opportuni.

Qui i tre partiti ora al governo a Roma vanno senza dubbio integrati con quelle forze territoriali non succubi della sinistra, che sono in grado di aumentare il quoziente di ‘trentinità’ della coalizione. Si tratta, in fondo, di continuare a portare avanti la formula Fugatti, che ha raccolto un ottimo risultato presso l’elettorato trentino nel 2018 e che ha tutte le carte in regola per ripetersi l’anno prossimo.

Va riconosciuto al Presidente della Provincia il merito di avere portato a sintesi con molta pazienza e abilità le potenzialità di partiti nazionali e di partiti programmaticamente attivi solo in Trentino.

Occorreva, nel 2018, che la Lega in piena ascesa trovasse un candidato capace del giusto equilibrio per dialogare con gli alleati su un piede di pari dignità e presentarsi come tutore di quel bene politico, l’autonomia, che appartiene a tutti i trentini. La linea politica di Fugatti ha coagulato attorno a sé altri partiti e ha trovato il più largo consenso fra gli elettori della Provincia.

È impensabile che si voglia disperdere questo capitale e Forza Italia fin d’ora si impegna a preservarlo in vista delle elezioni del 2023. Del resto in questi quattro anni il nostro partito ha costantemente svolto un ruolo di collante fra le componenti della maggioranza ed ha aiutato a superare quelle incomprensioni che in un lungo lavoro comune inevitabilmente insorgono.

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia T.A.A.