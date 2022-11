PAT * “BIBLIOÈ NEXT GENERATION”: « AL VIA LA TAVOLA ROTONDA CON OSPITI DEL PANORAMA CULTURALE TRENTINO E NAZIONALE, A TRENTO – TEATRO SOCIALE (15/11 – 9.00) »

16.37 - lunedì 14 novembre 2022

Domani al teatro Sociale il primo appuntamento di “Biblioè Next Generation”.Cara biblioteca, [ri] partiamo? Al via la tavola rotonda con ospiti del panorama culturale trentino e nazionale.

Primo appuntamento con “Biblioè Next Generation”, l’iniziativa voluta e organizzata dall’ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino del Servizio attività e produzione culturale per riflettere sul ruolo delle biblioteche tra passato e futuro e rilanciare le attività di uno dei più importanti presidi culturali territoriali.

Durante la mattinata di domani, infatti, martedì 15 novembre, alle 9.00, al Teatro Sociale di Trento, si terrà una tavola rotonda aperta alla cittadinanza in cui amministratori, bibliotecari, esperti e operatori culturali condivideranno osservazioni, spunti e riflessioni sul ruolo delle biblioteche e del Sistema Bibliotecario Trentino nella società contemporanea.

Nel corso dell’incontro, a cui parteciperà l’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, sono attesi due panel: il primo incentrato sul ruolo sociale e culturale del Sistema; il secondo rivolto al tema dell’innovazione e della sperimentazione per affrontare con efficacia le sfide della contemporaneità. È prevista la traduzione nel linguaggio dei segni (LIS).