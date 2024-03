FONDAZIONE CAMPANA CADUTI – ROVERETO (TN) * DOMENICA PASQUA, « MOMENTO DI RACCOGLIMENTO, PER RICORDARE LE VITTIME DI TUTTI I CONFLITTI IN CORSO »

07.31 - sabato 30 marzo 2024

La « Fondazione Campana dei Caduti » invita la cittadinanza e le persone che si troveranno in quella data a Rovereto ad un momento di raccoglimento per ricordare le vittime di tutti i conflitti in corso e per richiedere per ognuno di essi l’ immediata cessazione delle ostilità.

Tale momento di riflessione e di preghiera avrà luogo al Colle di Miravalle, sede della Fondazione, la Domenica di Pasqua, 31 marzo, alle ore 12, in concomitanza con la diffusione dei « Cento Rintocchi » di Maria Dolens. L’ entrata sarà libera e l’ ultimo rintocco della Campana dei Caduti segnerà la fine della cerimonia.

Secondo l’ « Osservatorio di politica internazionale » del CeSPI, sono ben 55 le situazioni di crisi che, nel mondo, presentano caratteristiche prossime alla guerra, dalle più drammaticamente conosciute perché vicine a noi a quelle che hanno luogo, nell’ indifferenza pressoché generale, nelle più recondite aree geografiche del pianeta.

Ed é esattamente ad ognuna di esse che il messaggio universale di pace di « Maria Dolens« intende dirigersi, confidando che lo stesso possa venire raccolto dalle varie parti in causa.

Di conseguenza, e al fine di preservare tale indispensabile carattere di universalità, nella predetta cerimonia al Colle di Miravalle della Domenica di Pasqua non sono previsti discorsi ufficiali o altre prese di parola così come non é consentita l’ introduzione di bandiere, striscioni o altro materiale nell’area monumentale della Campana dei Caduti.

Vi aspettiamo numerosi, chiedendovi per ragioni organizzative di arrivare sul posto entro le ore 11.45