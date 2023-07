FLP * EVASIONE FISCALE 2022: “ 850 MILIONI DI EURO A TRENTO, 920 MILIONI A BOLZANO (DATI CGIA) “

22.19 - venerdì 28 luglio 2023

La CGIA “Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre”, ha appena pubblicato i dati sull’evasione fiscale riferiti al 2022.

Da questi emerge che sia Trento, sia Bolzano non sono immuni dalla malattia contagiosa dell’evasione ma, certamente, potrebbero curarla molto meglio.

L’evasione fiscale vale circa 850 milioni di euro a Trento e circa 920 milioni di euro a Bolzano. In pratica il tasso del cosiddetto sommerso è attorno al 10%, atteso che l’evasione totale nel Paese è di 90 miliardi di euro.

Per onestà intellettuale, però, bisogna registrare che i cittadini di questa Regione, sono tra i più virtuosi e corretti a pagare le tasse! E di questo gliene siamo grati. Lo fanno autonomamente senza essere “inseguiti” dalle Agenzia Fiscali.

Certo, circa due miliardi di euro in meno nelle casse dello Stato ed indirettamente alle due Provincie Autonome che trattengono i 9/10 delle imposte riscosse sul territorio regionale, sono molti ed a nostro avviso c’è bisogno di intervenire in modo strutturale per correre ai ripari.

Come? Mettendo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate risorse umane e materiali adeguate per combattere il fenomeno dell’evasione fiscale.

Difatti, non è possibile assistere all’ennesimo “schiaffo” della Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate che ieri ha pubblicato due bandi di concorso per assumere 4.500 Funzionari in tutta Italia, riservandone appena 20 a Trento e 30 a Bolzano (basteranno, quando arriveranno, a mala pena per rimpinguare i prossimi pensionamenti).

Ad oggi ci sono in sevizio appena 274 dipendenti a Trento e 179 a Bolzano che operano negli Uffici Territoriali di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Tione, Cles, Borgo Valsugana, Cavalese, Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone.

Ricordiamo che la Direzione Provinciale di Bolzano opera con estrema difficoltà in tutti settori e risente molto della grave carenza di organico che ad esempio, rispetto a Trento è di ben 95 persone.

Un’enormità, visto che sono due province molto simili, sia per densità di popolazione, sia per dimensioni geografiche. Mentre, ad esempio, nella vicina Verona, gli impiegati sono 330.

Ma la cosa più preoccupante è che solo il 12,29% (22 persone su 179 del personale in servizio a Bolzano si occupa di attività di controllo [grandi imprese, imprese minori, persone fisiche e lavoratori autonomi]. Tutto il resto si occupa di attività di autogoverno, assistenza, servizi al contribuente, rimborsi, contenzioso ecc.

Va un po’ meglio a Trento dove invece la percentuale degli addetti ai controlli sale al 22,63% (62 persone su 274).

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” contesta l’attuale impostazione dell’Agenzia che, ricordiamo, ha nella sua “mission” istituzionale la lotta all’evasione fiscale. Quindi, si auspica che presto si possano ribaltare le percentuali in atto. Destinando un sempre maggior numero di persone a combattere l’attività criminale degli evasori che, a conoscenza delle difficoltà operative dell’Agenzia e del poco personale in servizio, non a caso, pare continuino a spostare la propria sede legale in questa regione. Probabilmente perché mettono in conto la debolezza della macchina fiscale e la possibilità di poterla fare franca.

Altro punto di preoccupazione che registriamo in questo ultimo periodo all’interno dell’Agenzia è una vera e propria fuga del personale in servizio. In pratica, anche a causa della grave carenza di personale, delle grosse responsabilità che ricadono su ognuno, dello stress lavorativo accumulato in capo ai pochi dipendenti in servizio, nonché alla gestione dello stesso, non sempre appropriata da parte dirigenziale, chi può, lascia l’Agenzia. O anticipando la pensione o presentando le dimissioni. E di questi casi, purtroppo, ce ne sono già alcuni.

Cosa che negli anni scorsi non sarebbe mai avvenuta… perché avere un posto fisso in Agenzia era motivo di vanto e soddisfazione.

Quindi possiamo continuare così? Per noi no! E faremo di tutto per ribaltare la situazione promuovendo assemblee del personale per decidere insieme cosa fare.

Per ultimo ma non in ordine di importanza, l’ennesima brutta notizia per la DP di Bolzano.

A far data dal 17 luglio u.s. il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano Egon Sanin è stato incaricato della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, mantenendo l’interim con la DP di Bolzano.

Domanda, come si fa a dirigere due Direzioni a distanza di 350 km. e così complesse?

La FLP chiederà al Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini la nomina immediata di un nuovo direttore effettivo a Bolzano!

​​​​​​​*

Per la Segreteria Regionale Flp

​​​​​​Giuseppe Vetrone

Carmelo Urgesi