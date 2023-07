LORENZO RIZZOLI * FUGATTI CANDIDATO PRESIDENTE PAT – GEROSA VICE: “ “RIDICOLO TEATRINO”, SIN DAL PRINCIPIO CI SI ASPETTAVO TALE ESITO “

22.01 - venerdì 28 luglio 2023

Questa sera i vertici di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno comunicato la loro decisione di sostenere la candidatura a Presidente di Maurizio Fugatti per le prossime elezioni del 22 ottobre 2023.

Decisione maturata dopo aver assicurato che la vicepresidenza spetterà a Fratelli d’Italia, nella persona di Francesca Gerosa. Tutto come nelle previsioni, in quanto era abbastanza scontato che Fratelli d’Italia avrebbe fatto un passo indietro in cambio della vicepresidenza della Provincia e qualche assessorato di peso. Un “ridicolo teatrino” quello che hanno portato avanti fino ad ora, in quanto sin dal principio ci si aspettavo tale esito

Un teatrino per far credere alle altre forze politiche la presenza di una crisi della destra trentina, quanto, in realtà, tutto era deciso. La volontà di Maurizio Fugatti di non prendere in considerazione il tema della presidenza della provincia dopo la continua debacle della Lega, l’insistenza di Fratelli d’Italia con ultimatum imposti a Fugatti…una bella telenovela.

Viene poi da ridere se leggiamo le tante dichiarazioni rilasciate dal segretario del PATT Simone Marchiori: dal 2020 in poi ha sempre posto veti su Fratelli d’Italia, evidenziando che mai sarebbero andati con Fratelli d’Italia. Chissà se la coppia Marchiori & Panizza ci stupirà anche questa volta andando contro a quanto dichiarato fino ad ora e alleandosi anche con chi, della nostra Autonomia, non gliene frega nulla; forse l’influenza di chi vede la politica solo come un giusto mix di “caneva + slogan + selfie” avrà fatto perdere il vero senso della politica al partito autonomista.

L’Alleanza Democratica e Autonomista, dall’altro lato, dovrà rimboccarsi le maniche ed iniziare, seriamente, la campagna elettorale, cercando di essere all’altezza, a livello di visibilità, del candidato della destra; già, perché se non v’è alcun dubbio sullo spessore politico del candidato dell’Alleanza Democratica e Autonomista, occorre lavorare per essere presente almeno quanto il candidato della destra. Solo così l’Alleanza Democratica e Autonomista può avere qualche chances di vittoria, magari sfruttando anche il lavoro che sta facendo Sergio Divina.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento