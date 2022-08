CIRCOLO SURF TORBOLE * “IQFOIL YOUTH“: « ANCORA MANOLO MODENA E SOFIA RENNA IN TESTA AGLI INTERNATIONAL GAMES »

20.17 - martedì 02 agosto 2022

Ancora Manolo Modena e Sofia Renna in testa agli iQFoil International Games categoria youth. Mercoledì in programma regate di course racing dalla mattina alle 8; nel primo pomeriggio la maratona.

Terza giornata di regate al Circolo Surf Torbole per gli IQFoil Youth e Junior International Games solo per la categoria youth under 19, che nel primo pomeriggio hanno disputato altre prove di slalom, portandosi a 10 gare totali sia per i maschi che per le femmine. Le regate sprint di slalom, giocate soprattutto in partenza sono costate a qualche atleta delle squalifiche per partenza anticipata, un rischio che fa parte del gioco e soprattutto della disciplina.

In acqua dunque solo i più grandi youth con i leader delle due categorie maschile e femminile che non sono variati: l’atleta del Circolo Surf Torbole Manolo Modena mantiene la testa della classifica, con 5 punti di vantaggio sul britannico Charlie Dixon dopo altri due primi parziali e un quinto, scartato con l’inserimento del secondo scarto nelle 10 prove finora disputate.

A 10 punti dal secondo l’altro britannico Monaghan. Italia in testa anche tra le donne con Sofia Renna (Circolo Surf Torbole), che allunga sulla ceka Pinosova, che rimane comunque una concorrente temibile, considerati i due primi delle ultime due prove con vento più leggero. Attualmente sono 11 i punti che dividono le prime due, mentre a 5 punti dalla seconda rimane l’israeliana Millo. Gli under 17 non hanno regatato, ma saranno chiamati in acqua mercoledì mattina alle 8:00, possibilmente per disputare regate di course racing se le condizioni di vento saranno sufficienti.

A seguire gli youth, che hanno in programma la prima regata di giornata dalle ore 9:30. Nel pomeriggio invece, possibile partenza alle ore 13:30 della maratona, che vale doppio punteggio: qui sarà messa alla prova la resistenza degli atleti su un percorso della durata di un’ora circa.