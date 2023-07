FEDERMODA * SALDI IN TRENTINO: GRAVANTE, « LA SPESA DELLE FAMIGLIE SI AGGIRERÀ INTORNO AI 240 EURO, 120 EURO A PERSONA »

16.30 - giovedì 6 luglio 2023

Saldi in Trentino. Pur se in regime di libera scelta dei i saldi (la “legge Olivi” li ha liberalizzati) per i commercianti del settore moda anche il Trentino si affianca ai saldi estivi che scattano oggi in tutta Italia (mentre a Bolzano inizieranno il 14 luglio). C’è attesa per un settore che, dopo due anni di Covid ed il caro energia per famiglie e imprese, spera possa recuperare fatturato. Stante alle ultime indagini pare che stia tornando la voglia di comprare direttamente nei negozi preferendo il contatto umano a quello on-line che non può essere paragonato alla professionalità, impegno e calore dei rapporti umani degli addetti alle vendite.

Valore saldi in Italia settore Moda – La stima del valore dei saldi per il settore moda in Italia è di 3,4 miliardi di euro, mentre il fatturato saldi estivi previsto in termini assoluti rappresenta il 12% del totale delle vendite annuo (i saldi invernali si attestano al 18%). -La spesa delle famiglie si aggirerà intorno a 213 € (95 € a testa), mentre per il Trentino la spesa sarà più alta per un tenore di vita più elevato e dovrebbe aggirarsi intorno ai 230/240 € famiglia ovvero 110/120 € a testa.

