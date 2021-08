FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * COVID: « CHE FINE HA FATTO LA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER LE VACCINAZIONI? SVILUPPARE ALTRE AZIONI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA »

Durante il dibattito politico sull’assestamento del bilancio provinciale, il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino ha presentato un ordine del giorno, approvato dal Consiglio provinciale, sulle azioni di contrasto alla pandemia, con particolare riguardo anche all’incentivazione delle vaccinazioni sia attraverso campagne pubblicitarie mirate e con testimonial prestigiosi, sia con misure ulteriori come avviene in altre realtà, ad esempio, recandosi nei luoghi di aggregazione e mettendo a disposizione la possibilità di vaccino sul posto.

Considerato che, a tutt’oggi, il Trentino risulta terzultimo per popolazione vaccinata con almeno una dose e percentualmente ultimo per vaccinazione completa e che i contagi, seppur lentamente, stanno crescendo, sembra urgente promuovere ulteriormente la diffusione del vaccino anti Covid attraverso una adeguata campagna di incentivazione.

A tal fine la Presidente del Gruppo consiliare del P.D. del Trentino, Sara Ferrari, ha presentato oggi un’interrogazione per sapere, visti gli impegni assunti dalla Giunta provinciale con l’approvazione dell’ordine del giorno succitato, quali azioni promozionali per la vaccinazione sono state fatte a tutt’oggi; se è stata avviata la campagna di comunicazione istituzionale prevista dal documento approvato dal Consiglio provinciale e per quali motivi, fino ad oggi, non si è ancora vista nessuna realizzazione di quell’impegno politico e pratico.

Sara Ferrari – Capogruppo Pd Trentino

Ill.mo signor Walter Kaswalder Presidente del consiglio provinciale – SEDE

Trento, 19 agosto 2021

Interrogazione a risposta scritta – Perché non si vedono campagne pubblicitarie provinciali mirate alla vaccinazione?

In sede di discussione dell’assestamento di bilancio della Provincia Autonoma di Trento il Gruppo del Partito Democratico del Trentino ha presentato una proposta di ordine del giorno avente ad oggetto azioni di contrasto alla pandemia in corso. L’o.d.g., poi approvato dal Consiglio provinciale in data 29/07/2021 (n. 407/XVI), prevede tra le altre cose un impegno in capo alla Giunta provinciale a intraprendere azioni, utilizzando a tal fine gli stanziamenti di bilancio, “per incrementare le azioni di promozione delle vaccinazioni, sia attraverso campagne pubblicitarie mirate, sia con misure ulteriori, come avviene in altre realtà, ad esempio recandosi nei luoghi di aggregazione e mettendo a disposizione la possibilità di vaccino sul posto”.

Secondo i dati della Protezione Civile italiana del 9 agosto 2021, la Provincia Autonoma di Trento è terzultima per percentuale di popolazione vaccinata con almeno una dose e ultima per percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo. Anche i dati di copertura vaccinale relativi a specifiche categorie, a cominciare dal personale della scuola e quello sanitario, destano preoccupazione.

In queste settimane i dati dei contagi e delle ospedalizzazioni seppur contenuti sono di nuovo in progressivo peggioramento, anche in Trentino. Gli esperti concordano nel dire che questo trend potrebbe acuirsi nel corso dell’autunno, come già successo nel 2020, anche in seguito alla ripresa delle attività scolastiche e sportive.

Risulta in tal senso attuale ed urgente un’azione efficace e coordinata da parte della Provincia Autonoma di Trento per promuovere la diffusione del vaccino anti COVID, allo scopo di incrementare il più rapidamente possibile la percentuale di popolazione vaccinata. La Provincia Autonoma di Trento ha un Ufficio stampa e competenze adeguate ad ideare e realizzare una campagna pubblicitaria propria, anche con l’ingaggio di testimonial locali, per mettere in atto rapidamente un cambio di passo della vaccinazione, esattamente come sta facendo il governo nazionale.

Tutto ciò premesso e visti anche gli impegni derivanti dall’o.d.g. n. 407/XVI,

si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. quali azioni di promozione della vaccinazione, fino ad oggi, sono state messe in campo;

2. se è stata avviata – e se si quando sarà diffusa – una campagna di comunicazione provinciale finalizzata alla promozione della vaccinazione;

3. per quali motivi, fino ad oggi, non risulta traccia visibile della citata campagna di comunicazione e di incentivazione alla vaccinazione.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

Cons.a Sara Ferrari