COMUNE DI ROVERETO (TN) * INAUGURAZIONE NUOVA PISTA ATLETICA: « IL 27 AGOSTO ALLE 20.00, CON IL SINDACO FRANCESCO VALDUGA ED IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA FUGATTI »

Domani – in occasione del 55° palio della Quercia – si inaugura la rinnovata pista di atletica dello Stadio Quercia di Rovereto.

La cerimonia, prevista in un primo tempo alle ore 19,30 è stata spostata alle ore 20,00. Come noto – infatti – le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Sport e quindi ai fini di assecondare la programmazione dei Palinsesti Rai, si è reso necessario uno slittamento tecnico di 30 minuti.

Parleranno nell’ordine: il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ed il vice presidente vicario della Fidal Vincenzo Parrinello, alla presenza della presidente dell’Unione sportiva Quercia Carlo Giordani.