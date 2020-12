SOTTOSEGRETARIO FRACCARO * CHICO FORTI: « IL SUO RIENTRO IN ITALIA È LA NOTIZIA CHE ITALIA ASPETTAVA, GRAZIE A DI MAIO »

Chico Forti. Fraccaro, Rientro è notizia che Italia aspettava, grazie Di Maio.

“È la notizia che tutti aspettavamo: Chico Forti rientrerà in Italia. Il mio pensiero va ai suoi cari, a mamma Maria e a zio Gianni, agli amici che lo hanno sempre sostenuto in questi anni, alla comunità di Trento e a tutti i cittadini che si sono stretti attorno a lui. Non l’abbiamo mai abbandonato e siamo felici ed emozionati di poterlo finalmente riavere in Italia. Grazie al ministro Luigi Di Maio per lo straordinario impegno che ha dedicato nel risolvere positivamente questa vicenda. Ti aspettiamo in Italia Chico”. Lo scrive su Facebook il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro.