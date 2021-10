FEDERCOOP * POLO EDILIZIA 4.0: « LANCIATO IL PROGETTO “ACCELERATORE GREEN”, PER VALORIZZARE L’EDILIZIA TRENTINA »

Valorizzare startup e progetti imprenditoriali innovativi legati al mondo dell’Edilizia 4.0. Con questo obiettivo sta nascendo l’Acceleratore Green, un progetto che mira a costituire un’organizzazione in grado di attrarre, selezionare e supportare nello sviluppo le startup più interessanti tra quelle attive nell’edilizia innovativa.

Il progetto vuole essere un centro di eccellenza e avanguardia, un unicum in Italia, in cui si sviluppano competenze, si offrono servizi e si fa innovazione con imprese, progettisti, manager e industrie del settore delle costruzioni.

“Questo progetto innovativo – spiega durante la conferenza stampa di presentazione Andrea Basso, Presidente di Polo Edilizia 4.0 – è il terzo progetto di Polo Edilizia 4.0. L’acceleratore sarà una novità per tutti non solo a livello trentino ma anche a livello nazionale. Il nostro acceleratore sarà un posto magico dove potranno svilupparsi nuove società e di vera innovazione sulla sostenibilità delle costruzioni”.

L’Acceleratore Green garantirà sinergie e convergenze tra investitori privati e startup innovative, favorendo la contaminazione tra il mondo della ricerca e la domanda del mercato. “È un nuovo progetto per fare un acceleratore di start up, – racconta Alfredo Maglione, referente del progetto – quindi di nuove aziende tecnologiche per il settore dell’edilizia 4.0. Un progetto interessante anche per accelerare i progetti cosiddetti di open innovation, di innovazione aperta, anche delle aziende e delle imprese esistenti”.

A supporto una rete di professionisti, manager, consulenti e servizi costituita dal Polo Edilizia 4.0 e dai suoi associati, ovvero enti ed organizzazioni trentine che si occupano a vario titolo di edilizia, tra cui Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata in conferenza dal vicepresidente e referente di settore Germano Preghenella: “un progetto molto interessante e di innovazione per l’edilizia. Credo che l’innovazione sia uno dei temi principali utili a creare sviluppo per le nostre cooperative. E crediamo fortemente che attraverso il Polo edilizia 4.0 sia un ottimo tramite per stimolare la crescita in questo settore”.

Gli ambiti di mercato in cui si posizionerà la società privata che andrà a costituirsi per realizzare il progetto saranno l’edilizia 4.0, il green building, le smart cities con i relativi smart buildings e l’economia circolare.

Cos’è il Polo Edilizia 4.0

Il Polo Edilizia 4.0 è un centro di innovazione e sviluppo per il settore edilizio: un progetto condiviso da tutte le principali istituzioni territoriali trentine, per consentire agli operatori locali di innovarsi e affrontare le sfide dei mercati a livello nazionale e internazionale. Lo scopo del Polo è quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo di processi innovativi e sostenibili per il settore dell’edilizia.

Vi fanno parte: Associazione Artigiani, CNR, Collegio Geometri, Green Building Council, Ordine Periti industriali, Ance Trento, Confindustria Trento, Cooperazione Trentina, Habitech, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri.

Il progetto verrà presentato in un webinar domani (13/10) alle 17.00, per iscrizioni: poloedilizia.tn.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected]