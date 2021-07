ARCIDIOCESI TRENTO * “ CANTIERE FAMIGLIA ”: « VENERDÌ 30 LUGLIO A ROVERETO LA FESTA ESTIVA DI VITA TRENTINA CON IL QUOTIDIANO “AVVENIRE“, PRESENTE L’ARCIVESCOVO TISI »

A Rovereto la festa estiva di Vita Trentinacon il quotidiano cattolico Avvenire.

Domani (venerdì 30 luglio) con Tarquinio e Tisi sul tema “Cantiere Famiglia”.

Si tiene domani (venerdì 30 luglio) a Rovereto la 5a festa estiva del settimanale diocesano Vita Trentina e del quotidiano cattolico Avvenire. Dopo le precedenti quattro edizioni in Fassa e Primiero si è scelto (anche per le misure anti Covid) di privilegiare la realtà di Rovereto, valorizzando un’esperienza di rilievo nazionale nell’Anno Amoris Laetitia, voluto da papa Francesco: il “Cantiere Famiglia”, ovvero il servizio avviato 8 anni fa dalle comunità lagarine per promuovere il benessere famigliare, soprattutto nelle situazioni di difficoltà.

L’evento, aperto a tutti (non solo ai collaboratori e lettori di Vita Trentina e Avvenire) avrà inizio alle ore 17.30 presso la chiesa della Sacra Famiglia a Rovereto in piazzale Defrancesco, 1.

Dopo il saluto del direttore Diego Andreatta, saranno presentate attività e finalità di “Cantiere famiglia” da parte dei promotori. Sono previsti poi gli interventi del direttore di Avvenire Marco Tarquinio (“Al lavoro per la famiglia, tra leggi e buone prassi”), del sindaco di Rovereto Francesco Valduga (“Un cantiere in ogni città”), del parroco don Ivan Maffeis (“Lavori in corso tra parrocchia e famiglia”) e dell’amministratore delegato di Vita Trentina, Marcello Predelli (“Nuovi progetti per i nostri lettori”). La festa si concluderà con l’intervento dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi e con un momento di amicizia.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Vita Trentina.