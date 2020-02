RAI 1 * “ PASSAGGIO A NORD OVEST “: « MALI, IL PAESE DOVE L’ARTE DELLE MARIONETTE HA RADICI PROFONDE »

Passaggio a nord ovest. Mali, il Paese dove l’arte delle marionette ha radici profonde.

Nelle pareti dei sotterranei delle Cappelle Medicee, a Firenze, si cela un tesoro rimasto nascosto per quasi cinque secoli e ancora oggi non visibile al pubblico. Alberto Angela guiderà alla scoperta degli straordinari disegni di Michelangelo. Sarà il primo servizio della puntata di “Passaggio a nord ovest”, in onda sabato 29 febbraio alle 15.00 su Rai1.

Recenti scoperte archeologiche, scientifiche e storiche sveleranno alcuni segreti sulla Grande Muraglia Cinese. Gli archeologi hanno scoperto che l’estensione delle mura era enormemente superiore a quanto si ritenesse, e hanno rinvenuto i resti delle mura in zone desertiche, realizzate in fango e vegetali. Studi scientifici hanno rivelato che il segreto della resistenza delle mura agli attacchi e ai terremoti era nascosto nella malta, arricchita con un ingrediente fondamentale, l’amido di riso.

Mali è il Paese dove l’arte delle marionette ha radici profonde. Yaya Coulibaly, uno dei più grandi burattinai di Mali ancora in vita, è l’erede di un tradizione antica: con la sua Compagnia Sogolon, è uno dei più illuminanti rappresentanti della cultura e delle tradizioni africane.

Nel sottosuolo di Kuala Lumpur, stanno prendendo forma decine di chilometri di gallerie. Le macchine escavatrici sono all’opera per realizzare la “Klang Valley Mass Rapid Transit Project” (KVRMT), una colossale rete di trasporto che darà respiro all’area metropolitana della capitale malese, una delle più trafficate al mondo.