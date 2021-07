FEDERCOOP * INNOVAZIONE TECNOLOGICA: « INDUSTRY 4.0 FUND INVESTE IN TEXBOND, IN PARTNERSHIP CON MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE »

Industry 4.0 Fund rileva dal fondo di investimenti H.I.G. CAPITAL Texbond spa.

Il veicolo di Private Equity di Quadrivio Group, che investe nell’innovazione tecnologica e nella transizione digitale delle PMI, ha acquisito la maggioranza dell’azienda leader nella produzione del nonwoven – il tessuto non tessuto.

L’investimento è stato effettuato in partnership con Mediocredito Trentino Alto Adige, banca corporate d’investimento del territorio.

Il Fondatore, nonché Presidente, Giuseppe Gaspari e il CEO Cristina Parisi manterranno i rispettivi ruoli e reinvestiranno a loro volta nell’azienda, impegnandosi a supportare il piano di sviluppo alla base dell’operazione, che prevede il rafforzamento della squadra manageriale e l’esplorazione di nuove opportunità di crescita.

Costituita nel 1989 a Rovereto, in provincia di Trento, Texbond produce e commercializza un tessuto non tessuto altamente tecnologico e dai molteplici utilizzi, che trova applicazione nel settore igienico, nell’edilizia e più diffusamente in ambito industriale. La società rappresenta oggi uno tra i principali operatori di settore e si caratterizza per un know how altamente specializzato, per l’alto grado di customizzazione, per la velocità e la flessibilità del suo sistema produttivo, oltre che per l’elevata qualità dei prodotti.

Texbond produce ed esporta i suoi prodotti a livello internazionale: il 55% del suo fatturato è realizzato all’estero. Tra i principali mercati in cui è presente ci sono i Paesi dell’Unione Europea: nella fattispecie Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Spagna.

Nel 2020 Texbond ha chiuso il bilancio con un fatturato di 39 milioni di euro e un EBITDA di 8,5 milioni di euro.

Obiettivo dell’investimento è il rafforzamento della leadership nel proprio mercato di riferimento, promuovendo ricerca e sviluppo e realizzando investimenti in nuova capacità produttiva.

L’investimento di Quadrivio Group in Texbond si inquadra nella più ampia strategia di Industry 4.0 Fund, fondo promosso e gestito in co-partnership con Roberto Crapelli, che ha come obiettivo quello di investire in imprese italiane con un forte approccio Industry 4.0, promuovendone la competitività e accelerandone lo sviluppo e la crescita a livello internazionale. Texbond è la quarta operazione del Fondo e fa seguito all’acquisizione di F&DE Group, realtà leader nei servizi legati alla ristorazione alberghiera; Rototech, azienda italiana che progetta e realizza componenti in plastica per il settore trucks, agricolo e construction; ed EPI società “click and brick” che gestisce i negozi ufficiali fisici e online e dei migliori club calcistici italiani e di altri importanti marchi.

Per Cristina Parisi, CEO Texbond, “L’operazione valorizza il buon lavoro e i successi della squadra di management e delle maestranze di Texbond, perché si basa su un modello di business efficiente e su un business plan condiviso di crescita, in un mercato che è esso stesso in crescita.”

Soddisfatto dell’operazione anche Roberto Crapelli, Managing Partner di Industry 4.0 Fund, che aggiunge: “Dopo i primi tre investimenti, rispettivamente nella ristorazione digitalizzata per l’hospitality, nella componentistica destinata all’efficientamento ESG per veicoli industriali e nel digital sport merchandising, Industry 4.0 Fund aggiunge in portafoglio un investimento ad alto potenziale di crescita globale in un settore anticiclico. Il nuovo modello di business alla base di questo progetto imprenditoriale di Quadrivio Group prevede di crescere non solo con investimenti CAPEX e con operazioni M&A, ma anche con alta intensità di tecnologie digitali, appunto Industry 4.0.”

Per Pietro Paparoni, Investment Director di Industry 4.0 Fund, “Si tratta di un’operazione strutturata, che mira a realizzare la migliore convergenza di interessi tra azionisti e top management, pur ottenendo un’elevata efficienza di utilizzo del capitale, fungibile ad una significativa crescita attese del fatturato nei prossimi anni.”

“Siamo sempre molto interessati ad investire in equity in realtà imprenditoriali del nostro territorio, come Texbond” afferma Diego Pelizzari, Direttore Generale di Mediocredito Trentino Alto Adige, che aggiunge “Seguiamo l’azienda nel suo importante percorso di sviluppo, lo facciamo in partnership con un investitore qualificato, con cui abbiamo condiviso il progetto di crescita aziendale”.