ON. DE BERTOLDI (FDI) * FISCO: «“CREDITI ‘INCAGLIATI“, UN PLAUSO AL VICEMINISTRO LEO SU IPOTESI ISTITUTO FRIEDMAN »

“Un plauso al viceministro Leo per aver accolto la filosofia della proposta di legge “Bad Tax”, elaborata dall’Istituto liberale Milton Friedman, per una migliore riscossione dei crediti fiscali ‘incagliati‘. Le storiche difficoltà dell’agenzia nel recuperare i crediti non riscossi, potranno essere così superate anche grazie all’impegno di società private dedicate ad hoc, che potranno quindi alimentare più efficacemente l’erario pubblico, ridimensionando il magazzino fiscale. Una misura che conferma l’importanza crescente della collaborazione tra il pubblico e il privato, in piena coerenza con la visione liberale dello Stato”. Lo dichiara Andrea de Bertoldi della Commissione Finanze di fratelli D’Italia e membro del comitato scientifico dell’Istituto Milton Friedman.