CANALE 5 – “ VERISSIMO“ * PUNTATA DEL 22 MAGGIO 2021, « GIULIA E SANGIOVANNI: « IL NOSTRO AMORE DOPO AMICI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Ospiti a Verissimo sabato 22 maggio, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno parlato del loro rapporto nato ad Amici, dove, dopo aver vinto nelle rispettive categorie, si sono sfidati durante la finalissima in cui ha trionfato la ballerina.

Alla domanda di Silvia Toffanin su com’è trovarsi insieme in uno studio diverso da quello di Amici, hanno risposto: “È strano”. Parlando della lettera che Giulia ha scritto per Sangiovanni: “Io avevo questa lettera tutto il giorno, ma l’ho letta la sera nel letto perché speravo che le telecamere non sentissero, invece hanno sentito tutto”, ha detto la ballerina.

Sulla finale insieme, Sangiovanni ha detto: “Non ci sarebbe stata finale più bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco”.

