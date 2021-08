COMUNE DI ARCO (TN) * SPETTACOLO “ PSS PSS “: « LA COMPAGNIA BACCALÀ METTERÀ IN SCENA DUE CLOWN CONTEMPORANEI, APPUNTAMENTO AL CASTELLO (GIOVEDÌ 19 AGOSTO) »

Vincitore di dodici premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e divertente, lo spettacolo «Pss pss» della Compagnia Baccalà mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo, personaggi senza parole per una performance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. «Pss pss», eseguito con grande successo più di 600 volte in oltre 50 Paesi di tutti cinque i Continenti, fa tappa giovedì 19 agosto al castello di Arco.

Lo spettacolo, di e con Camilla Pessi e Simone Fassari, è per tutte le età, ma perfetto a partire da 9 anni. Regia di Louis Spagna, collaborazione artistica e coordinamento tecnico Valerio Fassari, disegno luci Christoph Siegenthaler. L’ingresso costa 5 euro, gratuito fino a 14 anni di età e per le persone con disabilità. Biglietti su primiallaprima.it. Inizio alle ore 21.15, durata 65 minuti. L’evento è svolto secondo protocolli e norme covid-19, obblico di green pass.

La proposta fa parte de «Il castello delle meraviglie», la rassegna di eventi che si caratterizza per lo straordinario palcoscenico: il prato della Lizza, lo spettacolare belvedere del castello di Arco in alto sulla rocca che domina la città, il Garda e la valle del Sarca. A cura dell’Ufficio cultura del Comune di Arco.