QUESTURA DI BOLZANO * «UBRIACO MOLESTO IMBRATTA E LANCIA BOTTIGLIE IN STRADA, REVOCATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO»

09.57 - domenica 2 giugno 2024

Nella giornata di ieri, attraverso il numero unico di emergenza “112 NUE”, un cittadino contattava la Centrale Operativa della Questura per chiedere l’intervento della Polizia allo scopo di fronteggiare e di far cessare comportamenti inurbani e molesti. Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, pertanto, giungevano immediatamente in vicolo San Giovanni, ove erano stati segnalati giovani che lanciavano bottiglie di vetro in strada. Qui i Poliziotti rintracciavano un giovane seduto su una panchina, con intorno immondizie varie e diverse bottiglie di vetro e lattine di birra, alcune sparse per terra e ridotte in frantumi.

In risposta alle richieste spiegazioni in merito il giovane – in seguito identificato per tale N.Y., 23enne cittadino tunisino pregiudicato per reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti – iniziava a profferire parole con linguaggio sconnesso, con un timbro di voce aggressivo, nonché a dare segni di insofferenza dovuta anche all’evidente stato di ubriachezza.

Dopo averlo invitato a ripulire l’area che poco prima aveva insozzato, ed aver raccolto cocci di vetro ed immondizia, l’uomo veniva condotto negli Uffici della Questura, ove venia sanzionato ai sensi dell’art. 688 c. p. per ubriachezza molesta, nonché colpito da un Provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori di Divieto di Accesso alle aree urbane di Bolzano (DACUR) per un periodo di 2 anni. Nei suoi confronti, inoltre, il Questore ha disposto la Revoca del Permesso di Soggiorno, in modo da poterlo poi espellere dal Territorio Nazionale.

Sempre nella mattinata di ieri, una pattuglia della Squadra “Volanti” veniva inviata dalla Centrale Operativa per effettuare un intervento a seguito di una segnalazione relativa ad una donna che aveva appena commesso un furto in un negozio di abbigliamento nel Centro Città.

Intervenuti immediatamente sul posto, i Poliziotti ricostruivano quanto successo poco prima: uno degli Addetti alla vigilanza aveva fermato una giovane donna che, uscendo dal negozio, aveva fatto scattare le barriere antitaccheggio.

A questo punto l’Addetto interveniva chiedendo alla donna di mostrare il contenuto della borsa; dopo un attimo di titubanza la giovane acconsentiva, consentendo in tal modo di far rinvenire e recuperare merce sottratta illegalmente consistente in 3 capi di abbigliamento, di cui uno con l’antitaccheggio rimosso.Nei confronti della donna – in seguito identificata per tale P. C., 30enne della Val Isarco, mortificata per quanto successo – dopo essere stata condotta degli Uffici della Questura e denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato, il Questore ha emesso la Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.