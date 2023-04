ROSSATO (FDI) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « SI PREVEDE IL CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA ANCHE A MATTARELLO E A CADINE? »

16.38 - mercoledì 5 aprile 2023

Circonvallazione ferroviaria di Trento, Rossato (FdI): “Qual è lo stato di avanzamento degli aggiornamenti del Piano di utilizzo dei Materiali di scavo?” Secondo quanto emerso dalle risposte alle interrogazioni n. 4316 e 4318, la Provincia e il Comune di Trento, a seguito della proposta dei privati proprietari dell’area, avrebbero avviato delle analisi tecniche per verificare la possibilità di utilizzare, come sito di destinazione finale di parte del materiale di scavo, anche l’ex discarica Sativa di Sardagna, ipotizzando l’utilizzo di nastri trasportatori con capacità di smaltire la produzione attesa dalle attività di scavo e minimizzando l’utilizzo del trasporto su gomma (tale soluzione sarebbe attualmente allo studio e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nella fase di progettazione esecutiva dell’opera).

Considerando che il decreto del Presidente della Repubblica n.120/2017 prevede, con riferimento al Piano di utilizzo dei Materiali di Scavo (in sigla P.U.T.) alla gestione delle terre e rocce da scavo, al massimo due modifiche/integrazioni dei siti di destinazione finale dei sottoprodotti nel corso dell’intera durata del progetto, si ritiene di particolare importanza conoscere quale sia lo stato di avanzamento degli aggiornamenti, anche al fine di tranquillizzare la popolazione trentina.

Per questi motivi, nella giornata odierna ho depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale se sia attualmente nelle disponibilità della Provincia un’analisi dei costi relativi allo smaltimento del materiale di risulta in discarica (chiedendo altresì, in caso di risposta affermativa, di poterne ottenere una copia e di sapere se, eventualmente, siano stati stanziati – all’interno del bilancio provinciale – dei fondi per l’esecuzione delle operazioni di trasporto e smaltimento). Oltre a ciò, ho chiesto dove sia previsto il conferimento del materiale che inizialmente si ipotizzava di poter smaltire nelle aree comprese tra i siti d’interesse nazionale “ex Sloi ed ex Carbochimica”. In aggiunta, se si preveda il conferimento di materiali di risulta anche a Mattarello e a Cadine. Infine, se, come pare in base alle informazioni in possesso della sottoscritta, oltre al terreno vegetale di coltivazione nella zona di Mattarello – così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1083 del 24 giugno 2022 – sia previsto, per l’iniziale livellamento, altresì il conferimento di materiale di risulta dello scavo in galleria. In caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere altresì, con quali modalità verrà trasportato in zona il materiale.

*

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia