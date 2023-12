FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * QUARTIERE ALBERE: « FERMATA MEZZI TURISTICI IN PROSSIMITÀ DEL MUSE? FINALMENTE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTUA NOSTRO ODG »

09.24 - mercoledì 20 dicembre 2023

NUOVA FERMATA PER I MEZZI TURISTICI IN PROSSIMITÀ DEL MUSE? FINALMENTE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ATTUA L’ORDINE DEL GIORNO DI FRATELLI D’ITALIA!

Era il 17 gennaio di quest’anno, quando l’aula del Consiglio Comunale approvava con 33 voti favorevoli l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia collegato alla proposta di deliberazione relativa al bilancio di previsione 2023-2025 che impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale “alla realizzazione di uno spazio per i pullman idoneo al carico e scarico dei passeggeri, nella zona definita Quartiere Albere in prossimità del Muse.” Un Ordine del Giorno che abbiamo proposto a seguito delle numerose segnalazioni ricevute nel corso degli ultimi anni, relativamente ai disagi creati al traffico su Corso del Lavoro e della Scienza in particolar modo dai mezzi turistici nei momenti del carico e dello scarico dei passeggeri, diretti a quello che oramai è diventato sicuramente un Museo simbolo della nostra città.

Nella giornata di lunedì, abbiamo appreso notizia con soddisfazione delle dichiarazioni in conferenza stampa da parte dell’Amministrazione circa la prossima realizzazione per un importo complessivo di 250 mila euro, proprio di una nuova fermata per mezzi turistici in prossimità del Muse; quindi dell’attuazione del nostro Ordine del Giorno che in tutta franchezza credevamo caduto nel dimenticatoio come tante altre nostre importanti proposte.

A quanto pare, non vi è stato in conferenza stampa nessun riferimento alla nostra proposta, cosa già avvenuta in passato quando l’Amministrazione Comunale ha fatto proprie delle richieste che avevamo portato in aula.

Quello che il Sindaco e la Giunta devono ancora capire è che il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia non è alla ricerca di medaglie o di elogi pubblici, ma del giusto e doveroso riconoscimento della propria azione politica a favore della città e dei suoi cittadini.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.