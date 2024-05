FCI – TRENTINO * CICLISMO « SIAMO SCOSSI DALLA MORTE DI MATTEO LORENZIIL COMITATO ANNULLA LA TRASFERTA DI NATIONS’ CUP»

10.02 - venerdì 10 maggio 2024

La tragica notizia della morte del giovane Matteo Lorenzi, vittima di un terribile incidente giovedì 9 maggio mentre stava raggiungendo i compagni di squadra per un’uscita d’allenamento, ha scosso l’intero mondo del ciclismo, lasciando in tutti un profondo senso di dolore e impotenza. In questo momento particolarmente difficile, il Comitato di Trento della Federciclismo si stringe attorno al dolore della famiglia e della società di appartenenza del ragazzo, l’Unione Sportiva Montecorona.

A tal proposito, il direttivo del Comitato ha ritenuto opportuno cancellare la trasferta della propria rappresentativa juniores alla tappa di Nations’ Cup che era in programma sabato 11 e domenica 12 maggio in provincia di Treviso. Sono state altresì cancellate le corse per Esordienti e Allievi che erano in programma nelle medesime giornate a Pergine Valsugana, proposte dall’Unione Ciclistica Valle di Cembra, club nel quale Matteo Lorenzi aveva mosso i suoi primi colpi di pedale.