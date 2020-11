PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ FESTIVAL DELLA FAMIGLIA ”: « SI TERRÀ ON-LINE DA LUNEDÌ 30 NOVEMBRE A VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020, RESO NOTO IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE »

5 giorni con il “Festival della famiglia”: reso noto il programma della kermesse. Il Festival si terrà online da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre 2020.

E’ stato pubblicato oggi sul portale il programma ufficiale della kermesse che è giunta alla nona edizione. Nel programma tutti i dettagli sui 13 workshop in calendario con i nomi dei relatori e le tematiche che verranno affrontate dai numerosi partner della manifestazione. I workshop analizzeranno il tema dell’edizione 2020 e cioè “La società trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19” secondo diversi punti di vista e apportando specifico valore aggiunto.

Il fil rouge che accomuna i 13 workshop dell’edizione 2020 è “l’economia della saturazione”, un concetto nuovo nato proprio a seguito della pandemia da Covid-19. Si traduce nel provare a uscire dalla pandemia attraverso un utilizzo delle risorse già esistenti sul nostro territorio per reimpiegarle nel tessuto socio-economico offrendo nuove opportunità e nuovi servizi alle famiglie, ai cittadini, alla comunità.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti gli eventi potranno essere seguiti in modalità online e i dettagli saranno pubblicati sul sito dedicato www.festivaldellafamiglia.eu.

Tra i vari partner del Festival che offriranno workshop tematici vi sono Fondazione Franco Demarchi, TSM-Trentino School of Management, Università Cà Foscari di Venezia, Università di Trento, OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico-Centro di Trento per lo Sviluppo Locale, Distretto Famiglia Educazione-Nascere e crescere in Trentino e Gruppo di lavoro “Ri-Emergere”, ELEhub La trasformazione positiva S.r.l, progetto INTERREG EuregioFamilyPass Tirolo – Alto Adige – Trentino, il Network dei Comuni amici della famiglia, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Elfac (European Large Families Confederation).