PATT – SEZIONE ALA (TN) * AMMINISTRATIVE: EDDY MARCHIORI, « FUGA DI AUTONOMISTI DAL NOSTRO PARTITO, È UNA PERCEZIONE DISTORTA »

09.13 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL PATT DI ALA SI SCHIERA CON SIMONE MARCHIORI.

Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione questo accanimento mediatico che alimenta la percezione distorta di una fuga di autonomisti dal nostro partito. Una percezione, non la realtà, di pochi (ma volutamente rumorosi) che escono a fronte della maggioranza che non solo rimane, ma condivide il percorso intrapreso dalla nostra segreteria provinciale. Non solo, la nostra sezione registra anche l’interesse di molte persone che fino a poco tempo fa non erano vicine al nostro partito ma che si vogliono avvicinare ora, proprio in virtù di scelte programmatiche che sono affrontate con la responsabilità di fare il bene del Trentino. Come partito autonomista riteniamo che la gestione dell’autonomia e la responsabilità verso i nostri territori debbano essere perpetrate sulla base di accordi programmatici.

Appoggiamo quindi convintamente il percorso intrapreso, respingiamo decisamente l’idea che per governare bene a livello locale e provinciale si abbisogni di coalizioni “specchio”, perché crediamo che spesso si ragioni in termini di massimi sistemi invece di rispondere alle vere necessità delle persone. Chi ragiona in maniera diversa evidentemente lo fa per interesse personale e non è il nostro caso. Il Polo Civico Autonomista, coalizione che vede noi PATT come partito territoriale, promuove la sinergia di forze civiche del territorio, che nel tempo ci hanno permesso di esprimere il Nostro valore aggiunto. Come possono certificare i nostri assessori autonomisti, nonostante le difficoltà incontrate da molti verso l’apparato provinciale, i rapporti in questi anni tra Ala e Trento grazie al nostro lavoro sono stati proficui.

*

Eddy Marchiori

segretario politico sezione P.A.T.T. Ala