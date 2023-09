RAI 1 – ” LINEA VERDE BIKE ” * « GREENWAY DEL SILE, IL PERCORSO CICLABILE FRA LE PROVINCE DI TREVISO E VENEZIA (23/9 – 12.00) »

11.24 - venerdì 22 settembre 2023

Continua il viaggio green di Federico Quaranta e Giulia Capocchi in sella alle rispettive biciclette in itinerario tutto veneto a “Linea Verde Bike”, in onda sabato 23 settembre alle 12.00 su Rai 1. Il percorso ciclabile, uno dei tanti del Veneto, porterà i due conduttori fra le province di Treviso e Venezia, lungo un percorso, la Greenway Del Sile, che lambisce la grande laguna veneta, fra borghi, campagna e corsi d’acqua, fino a raggiungere le rive del Mar Adriatico.

Partendo da Roncade, al motto di “Siam pronti alla vita”, Federico e Giulia si soffermeranno in particolare lungo le tenute storiche di Ca’ Tron e Ca’ Corniani, luoghi di bellezza e natura, ma anche di agricoltura virtuosa, innovativa e sostenibile; nelle acque della laguna, dove ancora oggi vivono antiche pratiche e tradizioni; e poi a Caorle, notissimo approdo sul Mar Adriatico. Non mancheranno incontri a sorpresa, con ospiti famosi e non, capaci di raccontare il proprio legame con la terra natia, ma anche riferimenti alle svariate specialità enogastronomiche locali.

“Linea Verde Bike” è un programma ideato da Ludovica Casellati e Giuseppe Bosin, scritto con Susanna Lasconi e Massimo Di Venuto, per la regia di Gian Marco Mori.