EUROPA VERDE – TRENTINO * BIOLOGICO – REFERENDUM: COPPOLA, “ IL NOSTRO TERRITORIO MERITA SALUBRITÀ E RICCHEZZA DI BIO DIVERSITÀ “

I Verdi del Trentino, che sono tra i promotori del Referendum per un Distretto Biologico, invitano i cittadini e le cittadine della provincia di Trento ad andare a votare il 26 settembre presso i seggi elettorali dei loro rispettivi comuni. Ritengono eccezionale questa opportunità di una espressione popolare che apre e consolida strade, già ampiamente sperimentate nella nostra provincia, in relazione a coltivazioni sempre meno intensive e sempre più differenziate in nome della bio diversità anche in agricoltura.



Che facciano con gradualità un uso sempre meno impattante e pericoloso, per gli esseri umani e l’ ambiente, di pesticidi e fitofarmaci. Ricordano che questa consultazione popolare nel nome di una partecipazione attiva dei cittadini alle scelte alimentari, che riguardano la salute nostra ma anche delle generazioni future, nasce da una raccolta di firme poderosa. Condotta in tempo di Covid e, nonostante le evidenti difficoltà, con risultati eccezionali. Le 8000 firme richieste sono infatti diventate quasi il doppio.

Europa Verde del Trentino ringrazia le tante e i tanti produttori del biologico, le associazioni, i singoli cittadini e tutte e tutti coloro che in questi mesi si sono spesi con grande passione per questo processo di cambiamento non più rinviabile. Che sarà graduale, perché nessuno sarà costretto a modificare il proprio modo di coltivare la terra e avrà certo tempi lunghi. Che consentirà però insieme agli istituti di ricerca e senza improvvisazione di acquisire nuove importanti conoscenze, formarsi ad una cultura più rispettosa della salute e dell’ ambiente, sperimentare strade nuove.

È ormai acclarato inoltre, dalle esperienze felicemente già in corso in Trentino, che il biologico è pure molto conveniente dal punto di vista economico per i produttori e lo sarà sempre più, man mano che si estenderà, anche per i cittadini. Il nostro Trentino merita salubrità, ricchezza di bio diversità, bontà dei prodotti e salute per gli agricoltori e i cittadini. Merita di presentarsi come luogo turistico di eccellenza dove natura e attività umane si incontrano e valorizzano vicendevolmente.

I Verdi del Trentino, da sempre promotori di buone pratiche e di una agricoltura di qualità, augurano pieno successo a questo Referendum, consapevoli che il quorum del 40 per cento sarà uno scoglio importante ma non impossibile da superare. Perciò recarsi al voto è molto importante, dando così il giusto valore alla democrazia partecipativa.

Lucia Coppola